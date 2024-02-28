"Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі": добірка російських фейків і маніпуляцій за 28 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 28 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Глава СК РФ О. Бастрикін назвав постачання Заходом озброєнь Україні "порушенням усіх міжнародних норм".
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Присутність західних військових в Україні у будь-якій формі буде ескалацією конфлікту".
Дезінформація: Зрадник та колаборант з Росією В. Сальдо заявив: "Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі за вбивства херсонців і руйнування регіону".
- 28 лютого стало відомо, що прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні нібито функціонує близько 40 американських біолабораторій.
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