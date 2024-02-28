"Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі": добірка російських фейків і маніпуляцій за 28 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Глава СК РФ О. Бастрикін назвав постачання Заходом озброєнь Україні "порушенням усіх міжнародних норм".

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Присутність західних військових в Україні у будь-якій формі буде ескалацією конфлікту".

Дезінформація: Зрадник та колаборант з Росією В. Сальдо заявив: "Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі за вбивства херсонців і руйнування регіону".