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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за добу ліквідували 650 військових і понад 170 одиниць техніки та зброї армії РФ, - Генштаб

31 березня, 2024 неділя
08:06
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 650 військових РФ

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 442 170 (+650) осіб,
  • танків ‒ 6966 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 304 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11 050 (+44) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 717 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1823 (+9) од.

Ситуація на фронті: війська РФ намагалися атакувати на 6 ключових напрямках фронту

У зведенні Генштабу повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетами, авіацією

Загалом ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Наприкінці минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 БпЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог залучив для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ за добу уразили 12 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

  • Ввечері 30 березня росіяни запустили "шахеди" і ракети для обстрілу України. Під прицілом була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Крім того, ворог влучив керованим снарядом по цивільній інфраструктурі Харкова, поранено людину.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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