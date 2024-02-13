Влада сподівається, що нове керівництво ЗСУ мовчатиме про мобілізацію, забезпечення та невиконання законів, - генерал-майор запасу Кривонос

Про це політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос сказав у вечірньому етері Еспресо.

Генерал-майор запасу ЗСУ вважає, що наразі велика кадрова ротація військового керівництва є недоцільною.

"Мало того, такі дії влади звільнити таку потужну масу людей з посад, хоч вони не звільнені ще з лав Збройних Сил, звільнена тільки генерал-майор Остащенко (Тетяна Остащенко - військова фармацевт, - ред.), колишня командувачка військово-медичних сил. Так, як вчинила влада, то це ганебно й просто непорядно, м'яко кажучи, хоча не думаю, що до чинної влади є слово порядність. Бо у 2022 році в лютому і березні, коли певні ... тихо, перелякано гризли мівіну в підвалах Офісу президента на Банковій, якраз саме ці генерали разом під Києвом з українським народом, під керівництвом генерала Залужного, зупинили російську навалу, - наголосив Кривонос. - І не дякую нічого, просто підло, із-за кутка указом звільнили, то це найвища точка цинізму і непорядності".

Військовий нагадав, що так само було й звільнено генерала Віктора Муженка, який очолював Генеральний штаб з липня 2014 року, а у 2019 році президент України Володимир Зеленський зняв його з посади під час відрядження головкома на міжнародну зустріч в Брюсселі. Схожа ситуація була і з генералом Ігорем Павловським, й самим паном Кривоносом.

Читайте також: Залізний генерал: ким став для України та світу Валерій Залужний

"Нічого нового, це повторюється системна непорядність і невдячність людей, які стоять при владі, звідки в них вдячність, вони в армії не служили й не розуміють, що таке офіцерська честь. На фоні тих людей, яких звільнили з лав Збройних Сил, ці всі люди, які сидять в Офісі президента виглядають просто такими блазнями, навіщо їм, щоб їх порівнювали з тими, хто виглядає мужньо, професійно, які яскраво все життя прожили й захищають свою Україну, не боячись нічого, нікому не заздрячи й роблячи професійно свою справу. Тому вони їх прибрали й набрали зараз нову команду", - пояснює перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019).

Генерал-майор запасу ЗСУ додав: "Вони сподіваються, що саме нова команда буде мовчати, хоча я більш ніж впевнений, що це тимчасове самозаспокоєння, бо і генерал Сирський, і ті, хто поряд з ним, так само будуть ставити питання владі, чому не працює чинний закон про мобілізацію, чому економіка не забезпечує потреб ЗСУ, чому політичне керівництво країни не виконує закон про мобілізацію, чому не підписаний і не розповсюджений мобілізаційний план, чому жодне підприємство України не отримало мобілізаційні завдання, багато чому якраз стосується закону по мобілізацію. Там величезна кількість пунктів, які не виконують саме і верховний головнокомандувач, і Кабінет Міністрів і Міністерства".