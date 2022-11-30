Паралелі з Україною — очевидні. Україна і Тайвань — демократичні країни. У обох під боком величезні авторитарні режими (у нас — Росія, у них — Китай). Путін вважає, що Україна — це частина Росії, а Сі Цзіньпін, що Тайвань — це Китай. Наш північний сусід вже 9 місяців веде проти нас широкомасштабну війну, а Тайвань знаходиться в очікуванні нападу. Наскільки реальні ці загрози? Які українські уроки використовує Тайвань сьогодні? Та що ще нас повʼязує з цим далеким островом? Відповіді на ці запитання я шукала під час поїздки у Тайвань на запрошення Міністерства закордонних справ.

На порозі війни: які українські уроки вивчили у Тайвані

Моя поїздка до Тайваню розпочалася у той день, коли у Львові прощалися з загиблим тайванським солдатом Джонатаном Ценгом. Він був добровольцем батальйону “Карпатська січ”, загинув в бою на Луганщині. Чоловік розповідав, що приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за рідний Тайвань.

“Я тут, тому що хочу захищати свою країну. Я хочу отримати досвід, щоб захистити Тайвань від Китаю. Але перед тим, як це зробити, я повинен навчитися захищати Україну”, — говорив своїм побратимам Джонатан.

За даними тайванських ЗМІ сьогодні Україну захищають десять добровольців з Тайваню.

Та чи дійсно сьогодні Тайвань живе в очікуванні великої війни? Однозначно відповісти на це питання складно. Мешканці острова від міністрів, впливових бізнесменів до звичайних громадян переконані, що війна Китаю проти Тайваню малоймовірна. А от у Національному інституті безпеки й оборони Тайваню говорять, що збройне вторгнення Китаю цілком можливе. І якщо до 24 лютого 2022 року до такої загрози ставилися скептично, то досвід України переконав тайванців не ігнорувати потенційні загрози. Це перший український урок, який у Тайвані засвоїли дуже добре. Тож, у можливість війни не вірять, але до неї готуються.

Досвід війни Росії проти України ретельно вивчають на острові. Успіхи українського війська та волонтерів надихають тайванців. За даними опитування місцевого товариства стратегічних досліджень, 70% мешканців острова готові захищати Тайвань у разі китайського військового вторгнення. Професійна армія Тайваню за чисельністю посідає 30 місце у світі та налічує 165 000 особового складу (при населенні 23,5 млн). Бюджет збройних сил на 2022 рік – 16,9 млрд доларів США (2,3% ВВП країни).

До того ж російське вторгнення в Україну суттєво підсилило у суспільстві підтримку та розуміння необхідності підготовки резервного війська. Усі придатні за станом здоров’я чоловіки, які досягли призовного віку, проходять військовий вишкіл тривалістю 4 місяці, а потім щороку ще й двотижневі навчання. Зараз кількість резервістів Тайваню становить 2,3 млн осіб. Патріотизм та мотивація захищати свою землю — ще один український урок, який засвоїли тайванці. Проте вони також розуміють важливість міжнародної підтримки та допомоги.

“Приклад України також показав нам, що допомога корисніша ДО початку війни, ніж після того, коли пролунали перші вибухи. Профілактика, підготовка, надання зброї та навчання військових важать більше, ніж військовий корабель союзників, який заходить у наші води у разі біди”, - переконані аналітики Національного інституту безпеки та оборони Тайваню.

Тайвань протягом тривалого часу бере участь у навчанні з іноземними силами, переважно американськими. У липні 2022 року збройні сили Тайваню провели масштабні маневри своїх ВМС та військово-повітряних сил. Вони відпрацювали, наскільки вдало вони зможуть відбити першу хвилю гіпотетичного десанту, якщо Китай наважиться на вторгнення. Для проведення маневрів у море вийшли понад 20 бойових та військових кораблів усіх типів, наявних в строю тайванських ВМС, зокрема есмінці, фрегати та ракетні корвети.

“Ще один урок, який ми виносимо з війни в Україні, це те, що ми повинні усвідомлювати можливість ядерного шантажу, і як він впливає на стратегічні розрахунки як союзників, так і загарбників”, - говорять аналітики Національного інституту безпеки та оборони Тайваню.

Мешканці Тайваню уважно стежать за подіями в Україні. Згідно з опитуванням місцевої соціологічної компанії, 83% тайванців переконані в тому, що для того, щоб "врятувати свою країну, треба за неї битися". І це головний урок, який вони вивчили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напівпровідники як таємна “зброя”

Сьогодні Тайвань у двадцятці найпотужніших економік світу. За ВВП на душу населення на 13-му місці. Саме на Тайвані зосереджена значна частина світового виробництва напівпровідників. Це матеріали, які використовуються в усій електроніці. Майже 65% усіх напівпровідників світу виробляються на острові.

Представники великого бізнесу Тайваню переконані, що агресія Китаю проти їхньої країни зупинила б усю світову індустрію високих технологій, оскільки напівпровідникова промисловість Тайваню прямо чи опосередковано визначає 90% світового виробництва мікросхем, без них не було б ні смартфона, ні автомобіля, ні медичного обладнання. І саме цей факт є головним захистом від нападу Китаю. Адже ніхто у світі не зацікавлений, щоб виробництво зупинилося. Це матиме колосальні наслідки для економіки усього світу.

Допомога Україні

Після вторгнення Росії в Україну уряд Тайваню приєднався до світових країн у засудженні РФ та запровадженні економічних санкцій щодо неї. На Тайвані проходили чисельні акції на підтримку України, а керівництво взялося за збір пожертв та гуманітарної допомоги для українців.

“З 24 лютого тайванський народ і уряд розпочали збір пожертв для надання допомоги українцям. Протягом першого тижня повномасштабної війни в Україну було відправлено партію медикаментів вагою 27 тон. Згодом на прохання небайдужих тайванців ми, Міністерство закордонних справ, відкрили спеціальний рахунок для фінансових пожертв. Протягом місяця разом зі звичайними людьми ми зібрали близько 33 млн доларів та 562 тони матеріальної допомоги”, - розповідає Міністр Закордонних Справ Тайваню Джозеф Ву.

Фото: Зустріч міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву з журналістами

Тайвань неодноразово виділяв кошти на відновлення українських міст, зокрема, надав $3 млн Києву у квітні. Ще $5 млн було виділено медичним закладам, а понад мільйон — на відбудову храмів.

“Зараз в Уряді Тайваню ми проводимо дуже серйозні розмови про те, як ще допомогти Україні. Особливо перед зимою, яку українці можуть зустріти без електроенергії та опалення.

Міністерство закордонних справ готує бюджет у розмірі $56 млн на 2023 рік для фінансової допомоги українцям.

Ми маємо намір підтримати школи, лікарні, церкви в Україні, а також працювати разом з нашими партнерами-однодумцями такими, як Литва, Словаччина, Чехія, Польща тощо, щоб допомогти відновити та відбудувати українські міста та інфраструктуру” - заявив Джозеф Ву.

Міністр наголошує, що Тайвань допомагає Україні не чекаючи нічого у відповідь. Проте не приховують, що зацікавлені у дипломатичному зближенні двох країн.

“Україна є демократичною державою. Коли демократія перебуває під загрозою або зазнає нападів, тайванський народ відчуває це дуже сильно. Що стосується більш тісних відносин між Тайванем і Україною, то ми не ставимо жодних умов. Якщо український уряд вважає, що він хоче розвивати тісну співпрацю з Тайванем, це дуже вітатиметься нами. Але якщо вони хочуть мати більше комерційних зв'язків між нами, то це також вітається. Водночас завжди будуть люди, які тяжітимуть до Тайваню чи до КНР, і це нормально. Але я можу зробити передбачення, що після війни зв'язки між Тайванем і Україною будуть більш тісними”, - підкреслює міністр Закордонних справ Тайваню.

Українці в Тайвані

Відстань між Києвом та Тайбеєм майже 8 тис. км. Попри таку колосальну відстань, на острові існує українська громада. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона налічувала близько 100 осіб, зараз за оцінками наших земляків, у Тайвані мешкає майже 200 українців. Від початку повномасштабної війни в Тайбеї та інших містах регулярно проводять демонстрації солідарності з Україною. Організовують акції переважно українці, проте долучаються й чимало тайванців.

Українка Ольга Куліш мешкає у Тайвані вже 6 років. Її чоловік Лінь Юе — тайванець. Познайомилися у Києві, навчалися разом в університеті Шевченка. Коли почалася повномасштабна війна, одразу ж почали допомагати Україні. Створили організацію “Команда Тайваню” і запровадили волонтерський збір коштів та речей для допомоги українцям.

Фото: Ольга Куліш (фото з фейсбуку)

Ольга зв’язалася зі своїми колишніми студентами на Київщині та створила “Команду Тайваню в Україні”. Спільно почали максимально поширювати новини про ситуацію в Україні й давати інтерв’ю тайванським медіа. Вже у травні цього року Команда Тайваню в Україні отримала від тайванських колег гуманітарну допомогу вагою 3 тони (речі, харчові продукти, спальні мішки тощо). Вантаж було передано районам Київщини, що постраждали від окупації, та переселенцям у Білій Церкві.

Фото: гуманітарний вантаж для українців від волонтерів з Тайваню. Фото фейсбук Ольги Куліш

Новий транш допомоги з Тайваню до України надійшов 24 жовтня. Це 154 медичних ліжка з матрацами для постраждалих від російських обстрілів українців. Вартість одного ліжка становить понад 23 тис. грн. Фінансували цей вантаж тайванська приватна компанія та Пресвітеріанська церква. Логістику та підтримку процесу забезпечила українська громада у Тайвані на чолі з Ольгою Куліш та Лінем Юе, а також “Команда Тайваню в Україні”.

“Команда Тайваню” вже працює над тим, щоб незабаром передати чергову партію гуманітарної допомоги для України.

Замість висновків

Рік тому “Election Study Center” з національного університету Тайваню провів опитування, згідно з яким 63,3% мешканців острова ідентифікують себе виключно як тайванців, 31,4% - як тайванців та китайців, і лише 2,7% як китайців. Більша частина опитаних надавала перевагу “статус-кво” без офіційного оголошення незалежності Тайваню від Китаю, понад 30% прагнули незалежності на противагу 6,5%, які прагнуть об'єднання з Китаєм. І хоча Тайвань не визнаний багатьма країнами, де-факто це автономна і незалежна країна зі своїм президентом, парламентом, урядом та іншими гілками влади.

Головна цінність для тайванців — це демократія. Напад Росії на Україну — це загроза всьому демократичному світу. У тому числі й Тайваню. Адже тайванці розуміють, що маючи величезного авторитарного сусіда під боком, вони можуть бути наступними. Попри величезну територіальну відстань одне між одним, сьогодні Україна та Тайвань близькі ціннісно як ніколи. Саме тому на острові так захоплені Україною й так вболівають за нас. І саме тому слова Джонатана Ценга, який сказав, що воює на стороні добра, так резонують у тайванському суспільстві.

Довідка

Тайвань — острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм. З другої половини століття є демократичною державою, що контролює острів Тайвань та кілька дрібних островів поблизу.

КНР вважає себе єдиним правонаступником Китайської Республіки, проголошеної в 1911 році, і таким же єдиним правонаступником вважає себе Тайвань. Позиція «існує тільки один Китай» означає, що політичне визнання Тайваню означає автоматично невизнання КНР і навпаки.

Зараз Китайську Республіку Тайвань офіційно визнають лише 14 держав. Хоча де-факто країна підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Тайвань є демократичною країною з президентсько-парламентською формою правління і загальним виборчим правом.

Офіційно США не визнають незалежність Тайваню, дотримуються політики "єдиного Китаю", визнаючи лише Пекін, і мають дипломатичні відносини з ним, а не з Тайбеєм, але при цьому підтримують союзницькі відносини з Тайванем.

Українсько-тайванські відносини. У 1992 році Україна в рамках політики одного Китаю встановила дипломатичні стосунки з Китайською Народною Республікою (Китаєм), це виключає визнання Тайваню. В Україні відсутній представницький офіс Тайваню, тому консульські питання вирішує представництво у Варшаві.

У серпні голова комітету з міжнародних справ і міжпарламентського співробітництва (фракція «Слуга народу») Олександр Мережко оголосив про створення міжфракційного об’єднання з розвитку відносин між Україною та Тайванем. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю телеканалу Еспресо заявив, що пан Мережко, як очікується, відвідає острів. Однак на Тайвань високопоставлений парламентарій так і не полетів. Першими українськими парламентарями, які відвідали Тайвань з 2003 року, стали представники опозиційних фракцій – депутат фракції Голос Кіра Рудик та депутат фракції Європейська Солідарність Микола Княжицький.

Автор: Анастасія Равва, головна редакторка телеканалу “Еспресо”