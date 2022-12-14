Ганна Шелест вважає, що Україні не потрібен дозвіл на нанесення ударів по військових цілях на території РФ, однак згода США на це є дуже важливою.

“Україні на це не потрібний дозвіл, тому що ми діємо відповідно до міжнародного права. Та іноді легітимною ціллю вважається превентивний удар по військових об’єктах на території противника або ж, в нашому випадку, на території агресора. Ми точно розуміємо, що, оскільки ми використовуємо техніку та боєприпаси США, це завжди буде питанням обмежень. І ми пам’ятаємо розмову, яку мали у Вашингтоні перед тим, як отримати HIMARS, про те, що США проти жодної ескалації. Але наразі ми отримали "зелене світло", яке є свідченням того,що Україна має право (наносити удари по військових об’єктах Росії – ред.), і США нічого проти цього не скажуть”, – відзначила вона.

Незважаючи на те, що війна значно наблизила Україну до вступу в НАТО, це питання є більш політичним.

“Мені здається, що війна значно наблизила нас (до членства в НАТО – ред.), тому що Україна дійсно продемонструвала спроможність наших Збройних Сил, взаємосумісність з партнерами та союзниками по НАТО, а також нашу готовність боротися за свій вибір. Однак, це питання, на жаль, більше вирішується в політичних кабінетах, а не на військовому полі”, – зазначила директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Відповідаючи на запитання, чи потрібні Україні переговори з Росією, на яких наполягають деякі країни, експерт з безпеки наголосила, що переговори — це не кінцева мета, а лише інструмент. "Тільки Україна вирішує якою є наша кінцева мета. Кожен конфлікт завершується певним типом переговорів чи договорів, тому що потрібно підписати якісь документи. Але питання в змісті перемовин. Якщо ми обговорюємо майбутнє України, то це не переговори, це більше капітуляція чи ультиматум Російської Федерації. Якщо ми обговорюємо російські репарації, то це - переговори. Тому вони не мають бути якоюсь мантрою, яку намагаються нав’язати нам окремі європейські політики. І нам треба пояснити, що Україна не проти переговорів, бо ми були на них і в Білорусі, і в Стамбулі. Але тут питання в тому, про що домовлятися”, - розповіла Ганна Шелест.