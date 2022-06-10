Війська РФ перебувають у приблизно 10 населених пунктах Білорусі, - МОУ
Російські війська розміщені на території приблизно десяти населених пунктів у Білорусі
Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник у ефірі телемарафону, передає НВ.
"Про російські війська одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військові армії Росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які також розгорнуті на території Білорусі", - сказав він.
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За словами Мотузяника, білоруські військові кілька тижнів нібито прикривають ділянку кордону з Україною, але це демонстраційні дії.
"Можливий напад України на територію Білорусі звучить набагато смішніше, ніж можливий напад на територію Росії. Це більше демонстраційні дії, зокрема, з боку підрозділів російської армії. І основна мета — це відтягнути наші сили, не допустити їхнього перекидання", - підсумував речник.
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