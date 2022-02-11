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Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях

11 лютого, 2022 п'ятниця
14:52
Світ Військові навчання Китаю

Китайський військово-морський флот провів одночасні навчання у Східно-Китайському, Південно-Китайському та Жовтому морях

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що Східне командування провело навчання у Східно-Китайському морі: у них взяли участь три есмінці, у тому числі новітні есмінці типу 052D, які відпрацьовували маневрування та навички протиповітряної оборони.

А у Південно-Китайському морі корабель постачання Weishanhu та шпитальне судно Youai тренували спільні дії при імітації бойових умов, готувалися до пошуково-рятувальних операцій та дозаправки, а також вели стрільби.
 
Також Північне командування театру військових дій проводило у Жовтому морі масштабні навчання з відпрацювання рятувальних операцій.
 
Видання зазначає, що ці навчання пройшли через два дні після завершення п'ятиденних навчань США та Японії Noble Fusion 2022. Вони відбулися на схід від Тайваню, до них були залучені авіаносець ВМС США Abraham Lincoln, приблизно 15 тисяч американських моряків і морських піхотинців, а також 1 тисяча службовців сил самооборони Японії.

Повідомляється, що це були найбільш масштабні навчання такого формату з 2018 року.
 

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Новини
Китай
військові навчання
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