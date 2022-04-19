Військові США навчатимуть українських артилеристів працювати з американськими гаубицями

Про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW.



"Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводження з гаубицями... Вишкіл відбуватиметься за межами України", – заявив Кірбі.



Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс "навряд чи триватиме багато часу".

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