Військову техніку для ЗСУ переміщуватимуть через кордон за спрощеною процедурою
Міністерство оборони України переходить до стандарту НАТО у переміщенні військової техніки через кордон
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
У міністерстві наголосили, що відтепер, переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України відбуватиметься за аналогічною процедурою, що й у країнах НАТО та ЄС.
Уряд відповідною постановою затвердив документ з назвою "Форма 302". Цей документ використовуватимуть для декларування військової техніки й інших товарів підрозділів Збройних Сил України, держав-членів НАТО та ЄС. Українська Форма 302 замінює митну декларацію та значно заощаджує час.
Як роз'яснили у Мінфіні, процедури спрощеного декларування та митного оформлення застосовуватимуть під час тимчасового вивезення, тимчасового ввезення, реімпорту, реекспорту, а також транзиту територією України військової техніки та іншого майна.
Рішення розробили на виконання нещодавно прийнятих у парламенті змін до Митного кодексу щодо впровадження спрощених процедур декларування й митного оформлення військової техніки та інших товарів ЗСУ, а також збройних сил інших держав, які переміщуються через державний кордон, аналогічних до тих, що є чинними у країнах ЄС та НАТО.
"Це не про формальні зміни у митних процедурах. Форма 302 – це реальний інструмент, який давно й успішно працює в усіх державах НАТО. І запрацює в Україні. Цей крок відображає нашу готовність до інтеграції в НАТО у всіх сферах. Колективний спротив російській агресії – один із наших пріоритетів", – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.
У Мінфіні наголосили, що до набуття повноправного членства України в Європейському Союзі або НАТО Форма 302 України буде застосовуватися після укладання міжнародних договорів між Україною та відповідними державами про можливість її використання в таких державах.
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