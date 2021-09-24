Влада готова збільшити видатки на субсидії у держбюджеті на 2022 рік, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Коштів на субсидії в наступному році передбачено 41 мільярд гривень у бюджеті, що майже на шість мільярдів більше, ніж цього року. Цих коштів також, ми плануємо, що буде повністю достатньо за розрахунками підприємства", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що у разі потреби уряд разом із Верховною Радою може прийняти рішення щодо коригування держбюджету.



"Будемо додавати, як це було минулого року, і цього року", - сказав прем'єр.



Так, за його словами, виділеної в цьому році суми в 35,2 млрд грн на субсидії виявилося недостатньо і уряд просить Раду виділити ще 12 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb