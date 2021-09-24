Влада готова збільшити видатки на субсидії у держбюджеті на 2022 рік, - Шмигаль
Влада готова збільшити видатки на субсидії у державному бюджеті на 2022 рік у разі нестачі коштів
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Коштів на субсидії в наступному році передбачено 41 мільярд гривень у бюджеті, що майже на шість мільярдів більше, ніж цього року. Цих коштів також, ми плануємо, що буде повністю достатньо за розрахунками підприємства", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що у разі потреби уряд разом із Верховною Радою може прийняти рішення щодо коригування держбюджету.
"Будемо додавати, як це було минулого року, і цього року", - сказав прем'єр.
Так, за його словами, виділеної в цьому році суми в 35,2 млрд грн на субсидії виявилося недостатньо і уряд просить Раду виділити ще 12 млрд грн.
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