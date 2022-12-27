Схоже, влада так нічого не зрозуміла з ситуації з законом про КСУ. І вибрала найгірший для нас варіант — продовжувати вдавати, що заяви речниці Єврокомісії про необхідність зміни закону не було і далі намагатися "петляти".

Інакше мені складно пояснити для чого тексти з "розвінчуванням міфів", у яких голова комітету з правової політики Денис Маслов намагається пояснити, що планів брати під контроль КСУ не було, бо "хотіли б — призначили б узагалі без процедури", а участь громадськості в процесі передбачена, бо вона може надсилати комісії листи (!).

ЄС на найвищому рівні вимагає змін до закону: потрібен сьомий, незалежний член комісії. І ці зміни потрібно прийняти терміново, відразу з декількох причин

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Пане Денисе, нам є що сказати по кожному з пунктів. Але це все не має жодного значення.

Має значення те, що ЄС на найвищому рівні вимагає змін до закону: потрібен сьомий, незалежний член комісії. І ці зміни потрібно прийняти терміново, відразу з декількох причин.

Бо оцей фінт з прийняттям закону, який не відповідає публічній позиції G7, а потім з його підписанням через кілька годин після оприлюднення нового висновку Венеційки, нам уже дуже дорого коштував.

Цим ви дали ворогам не просто патрони, а Хаймарси в інформаційній боротьбі проти нас. І зараз усі Варгеї та інші орбани світу носять цю історію по всіх кабінетах ЄС і всіх столицях, розповідаючи, що ніяка ми не Європа. І їх, на жаль, чують. Бо питання верховенства права — це навіть не освітній закон. Це річ однозначна, зрозуміла і для ЄС зараз дуже болюча.

І за допомогою цієї історії вороги зараз дуже ефективно вповільнюють нам євроінтеграцію і зменшують допомогу, а ворогу — послаблюють санкції.

Зараз усі Варгеї та інші орбани світу носять цю історію по всіх кабінетах ЄС і всіх столицях, розповідаючи, що ніяка ми не Європа. І їх, на жаль, чують

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Єдиний спосіб зараз упередити подальшу шкоду — найшвидші зміни до закону з сьомим незалежним членом комісії. Це буде чудовий аргумент на міжнародній арені довести, що то все було непорозуміння, а незалежний суд і євроінтеграція все ще пріоритет. А всередині країни — вибити аргументи в усіх критиків типу нас.

І повірте, ми готові допомогти розробити такі зміни, які не викличуть нарікань. А після їх прийняття першими ж вийти та сказати яка влада молодець і яку класну процедуру запровадила.

Без цього ж, боюся, буде складно пояснити й тут, і там чого планів захопити КСУ немає, а такий шалений опір зробити комісію незалежною — є.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.

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