Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Влада "петляє" у ситуації із законом про Конституційний суд
OPINION

Влада "петляє" у ситуації із законом про Конституційний суд

Михайло Жернаков
27 грудня, 2022 вiвторок
10:03
Погляд Михайло Жернаков

ЄС на найвищому рівні вимагає змін до закону: потрібен сьомий, незалежний член комісії. І ці зміни потрібно прийняти терміново, відразу з декількох причин

Схоже, влада так нічого не зрозуміла з ситуації з законом про КСУ. І вибрала найгірший для нас варіант — продовжувати вдавати, що заяви речниці Єврокомісії про необхідність зміни закону не було і далі намагатися "петляти".

Інакше мені складно пояснити для чого тексти з "розвінчуванням міфів", у яких голова комітету з правової політики Денис Маслов намагається пояснити, що планів брати під контроль КСУ не було, бо "хотіли б — призначили б узагалі без процедури", а участь громадськості в процесі передбачена, бо вона може надсилати комісії листи (!).

ЄС на найвищому рівні вимагає змін до закону: потрібен сьомий, незалежний член комісії. І ці зміни потрібно прийняти терміново, відразу з декількох причин

Читайте також: Влада і Зеленський особисто наплювали на реформу КСУ

Пане Денисе, нам є що сказати по кожному з пунктів. Але це все не має жодного значення.

Має значення те, що ЄС на найвищому рівні вимагає змін до закону: потрібен сьомий, незалежний член комісії. І ці зміни потрібно прийняти терміново, відразу з декількох причин.

Бо оцей фінт з прийняттям закону, який не відповідає публічній позиції G7, а потім з його підписанням через кілька годин після оприлюднення нового висновку Венеційки, нам уже дуже дорого коштував.

Цим ви дали ворогам не просто патрони, а Хаймарси в інформаційній боротьбі проти нас. І зараз усі Варгеї та інші орбани світу носять цю історію по всіх кабінетах ЄС і всіх столицях, розповідаючи, що ніяка ми не Європа. І їх, на жаль, чують. Бо питання верховенства права — це навіть не освітній закон. Це річ однозначна, зрозуміла і для ЄС зараз дуже болюча.

І за допомогою цієї історії вороги зараз дуже ефективно вповільнюють нам євроінтеграцію і зменшують допомогу, а ворогу — послаблюють санкції.

Зараз усі Варгеї та інші орбани світу носять цю історію по всіх кабінетах ЄС і всіх столицях, розповідаючи, що ніяка ми не Європа. І їх, на жаль, чують

Читайте також: Тлумачі Конституції. Хто є хто в Конституційному суді

Єдиний спосіб зараз упередити подальшу шкоду — найшвидші зміни до закону з сьомим незалежним членом комісії. Це буде чудовий аргумент на міжнародній арені довести, що то все було непорозуміння, а незалежний суд і євроінтеграція все ще пріоритет. А всередині країни — вибити аргументи в усіх критиків типу нас.

І повірте, ми готові допомогти розробити такі зміни, які не викличуть нарікань. А після їх прийняття першими ж вийти та сказати яка влада молодець і яку класну процедуру запровадила.

Без цього ж, боюся, буде складно пояснити й тут, і там чого планів захопити КСУ немає, а такий шалений опір зробити комісію незалежною — є.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
ЄС
політика
Європа
Венеціанська комісія
Конституція України
G7
Читайте також:
26 грудня, 2022 понедiлок
"Росія у глухому куті": Буданов спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку
Станислав Коломиец
25 грудня, 2022 неділя
Російська пропаганда поширила фейк з "покаранням полоненого" поблизу Бахмута захисника України. Але "полонений" перебуває зараз у Києві
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
25 грудня, 2022 неділя
Чекаємо на продовження системних ударів по аеродромах РФ. Колонка Сергія Згурця
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.68
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.55
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 грудня
11:06
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар та євро
10:51
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
По всій лінії фронту ворог накопичує сили, - Згурець
10:28
Росіяни обстрілювали Херсонщину 40 разів за добу, поранено людину
10:28
міна сапер розмінування
Мешканців Київщини попередили про вибухи у вівторок: проводитимуть навчання саперів
10:26
білоруські та російські військові
Імовірно, РФ перекинула в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, - британська розвідка
09:56
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 620 військових, 7 бойових бронемашин і 2 артилерійські системи
09:44
Володимир Путін
Путін стурбований відсутністю підтримки його війни серед еліт, - ISW
08:53
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог посилює тиск кількістю піхоти, - нацгвардієць Назаренко
08:40
Світло
У Києві та області діють екстрені відключення світла, - ДТЕК
08:37
на фото: Нікопольщина
Росіяни вдарили по трьох районах Нікопольщини: пошкоджено лінії електропередачі
08:19
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї пришвидшать створення військового підрозділу безпілотників
08:07
OPINION
Сергій Фурса
Що продається краще, ніж секс?
07:40
погода
Волого та вітряно. Якою сьогодні буде погода в Україні
07:19
Логотип компанії Apple
Компанія Apple перестала підтримувати деякі функції для своїх пристроїв на території РФ
07:13
Окупанти
ЗСУ вразили 6 районів зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
06:45
Північний потік газ
Ремонт "Північних потоків" може обійтися мінімум в $500 млн, - The New York Times
06:10
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Якщо не буде обстрілу. У Міненерго заявили, що українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного світла на свята
05:58
Оновлено
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Україна запропонувала обговорити "формулу миру" за посередництва Гутерреша. В ООН назвали умову, за якої це можливо
05:55
Михайло Мудрик
Лондонський "Арсенал" оголосив скільки готовий заплатити за Мудрика. "Шахтар" хоче більше
05:20
На фото діти-біженці отримують книги
700 організацій, 13,6 млн потребуючих та $3 млрд, - у Мінінтеграції назвали обсяги гумдопомоги Україні
05:14
на фото: газова плита
Туреччина виявила в Чорному морі нове родовище газу на 58 млрд кубометрів
04:53
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
Для перемоги Україні треба постачати і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, – ексочільник МЗС Литви
04:27
кібератаки
СБУ від початку року нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну
04:00
Авіасанкції проти Росії
У 2022 році кількість туристів, що відвідали Росію, скоротилась на 90%
03:33
У США через снігову негоду і похолодання загинули щонайменше 57 людей
03:30
Хасан Ібрагімов
В Криму за домагання та бійку затримали ставленика Кадирова в окупованих Запоріжжі та Херсонщині
03:15
сирія бойовики
США активізували боротьбу з Ісламською державою у Сирії, - WSJ
02:48
іменутет
"Влітку вірус навряд зможе повернутись": лікар Charité прогнозує завершення пандемії COVID-19
02:20
Олександр Якименко
Ексголова СБУ Якименко став головою "спецслужби" окупованої Херсонщини
01:53
"Дезінфекція" в лаврах московського патріархату
В УПЦ МП у грудні спливає оренда двох храмів Києво-Печерської лаври, намісник Павло звернувся до Зеленського
01:26
Косово - Сербія
Збройні сили Сербії приведено у режим підвищеної бойової готовності
00:59
Австрія
Австрія підтримає вступ України в ЄС у разі успішних реформ
00:30
Павло Антов
Подвійна смерть в Індії. Загинули один з найбагатших у Росії місцевих депутатів та його друг
2022, понедiлок
26 грудня
23:36
відключення електроенергії
Близько 9 млн українців залишаються без електропостачання, - Зеленський
23:24
Укрзалізниця потяг
Укрзалізниця запустила додаткові потяги у Західну Україну і до Кривого Рога
22:56
немовля
У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директорка Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи
22:48
Зеленський
Зеленський назвав болісною ситуацію на східному фронті та відзначив успіхи трьох бригад ЗСУ
22:25
Літак Lufthansa
Фінська авіакомпанія пропонує українцям знижку в 95% на квитки до Гельсінкі
22:07
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У ЗСУ попередили, що РФ може завдати масованого удару на новорічні свята
21:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака дрона на авіабазу РФ, Путін "готовий говорити з усіма", а Лукашенко боїться нападу на Україну. Світові ЗМІ про Україну 26 грудня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV