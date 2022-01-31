Влада за вказівкою Зеленського блокує мою політичну діяльність, але я не буду учасником цього шоу, - Порошенко біля ДБР

Про це Петро Порошенко заявив журналістам біля ДБР, передає пресслужба "Європейської Солідарності".



Він наголосив, що сьогодні планував оголосити на погоджувальній раді ініціативи щодо зміцнення обороноздатності України, і саме на цей час ДБР призначило так званий "допит".



"Об 11 годині я як лідер "Європейської Солідарності" мав би бути на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України для того, щоб поставити на порядок денний мого законопроєкту про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування ЗСУ. Довести зарплату українського воїна до 25 тис,, воїна на фронті до 50 тис., збільшити фінансування Державного оборонного замовлення, віддати гроші місцевому самоврядуванню для фінансування територіальної оборони. Без паніки, але сильна Україна повинна мати здатність захистити себе, свій народ, свою землю", - говорить Петро Порошенко.



"Спеціально для цього буде ще низка інших ініціатив, починаючи від законопроєкту про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і включно з деякими тимчасовими слідчими комісіями по злочинам, які коються "Слугами народу". У тому числі які мають корупційну складову", - наголосив Порошенко.



"Минулого тижня в понеділок я мав бути в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні. Там же відбувалася Рада міністрів закордонних справ ЄС, у мене були заплановані декілька зустрічей з міністрами закордонних справ країн ЄС для збільшення фінансової і оборонної допомоги державі", - повідомив Петро Порошенко.



"В середу або в четвер я мав бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані на "передку" для того, щоб зберегти життя українським воїнам. Все цього не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідають на мої запити щодо забезпечення такої політичної діяльності, блокують і саме на цей час вони призначають допит", - зазначає Петро Порошенко.



"Все це робиться за вказівкою Зеленського. Виконавцем є кат Майдану Татаров, друзі якого призначені незаконно в ДБР для забезпечення цих політичних переслідувань. Це все - шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відволікти увагу від серйозних проблем в безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці, які демонструють його нікчемність", - переконаний Порошенко.



"Ми залишаємося відповідальними політиками. Але я точно не збираюся брати участь у цьому шоу", - резюмує п'ятий президент.



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