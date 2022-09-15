Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.

Так, упродовж минулої доби обстрілювали міста на лінії зіткнення, зокрема Вовчанськ. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено п'ять будинків. Постраждалих немає.

У Куп'янському районі області підірвався на міні й зазнав поранень 54-річний чоловік. Олег Синєгубов наголосив, що повертатися на деокуповані території до їх повного розмінування може бути небезпечно.

15 вересня повідомили, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів Харкова.