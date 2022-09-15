Внаслідок ворожих обстрілу у Вовчанську пошкоджено 5 будинків, а в Куп'янському районі на міні підірвався чоловік: ситуація на Харківщині
На Харківщині населені пункти на лінії зіткнення зазнали обстрілів, а в Куп'янському районі на міні підірвався чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.
Так, упродовж минулої доби обстрілювали міста на лінії зіткнення, зокрема Вовчанськ. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено п'ять будинків. Постраждалих немає.
У Куп'янському районі області підірвався на міні й зазнав поранень 54-річний чоловік. Олег Синєгубов наголосив, що повертатися на деокуповані території до їх повного розмінування може бути небезпечно.
- 15 вересня повідомили, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів Харкова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 39.59Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе