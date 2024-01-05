Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі

Водохресний святвечір – це релігійне свято, що відзначається у багатьох християнських традиціях, зокрема в православ'ї. Відбувається у переддень хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. У цей день важливо зберігати традиції, пов'язані з одноденним постом, дотримуватися добропорядності та брати участь у спільній молитві.

Зазвичай це свято супроводжується особливими обрядами і стравами, зокрема, приготуванням пісної куті або "сочива" — страви з пшениці, меду та маку.

Водохресний святвечір: традиції свята

Водохреще — важливий день в українському народному календарі. У цей день відбуваються обряди, пов'язані з освяченням води, яка вважається цілющою та має особливу силу у цей період. Основним обрядом є благословення води, яке проводять у храмах, на берегах водойм або водосховищ. Також люди відвідують церкву, щоб принести з собою воду для освячення. Вірують, що ця освячена вода має особливу силу витісняти лихі сили, здійснювати очищення і зцілення.

У Водохресний святвечір багато людей відвідують церковні служби та моляться Богу, або моляться просто вдома. У цей день є традиція одноденного посту, що полягає не лише у певному обмежені деяких продуктів харчування, але й у визначеному часі для трапези. Дорослі у цей день практикували пост до появи першої зірки на небі. Потім запрошували рідних та близьких для трапези.

Серед традиційних страв на Хрещенський Святвечір важливе місце займає "бідна кутя". Також прийнято ставити на стіл пісний борщ із галушками, вареники з різними начинками, голубці з рисом, овочеві пироги та каші з вівса, ячменю або пшона. Всі ці страви символізують піст і очищення під час цього важливого дня.

У народі вважалось, що другий Святвечір не лише передує святу Хрещення, а також є днем, коли по землі блукає погань. У цей час українці уникали впускати незнайомців до своїх будинків, утримувалися від піднімання чого-небудь з землі, сподіваючись уникнути можливих неприємностей. Тому існує ряд традицій, які рекомендується дотримуватись у Водохресний святвечір:

Обмитися водою у цей особливий день.

Спробувати ложку "голодної" куті або пісної каші.

Звернутися молитвою до Бога.

Дотримуватися посту та почати трапезу після появи зірок на небі.

При можливості, допомогти нужденним, займатися добрими справами.

Фото: Pinterest

Другий Святий вечір: що не можна робити

Другий Святий вечір, як і перед Різдвом, в українських традиціях вважається особливим днем, коли слід дотримуватися певних обмежень. Серед заборон на цей день вважають:

Прибирати та прати речі, адже в цей час вода вважається вже священною.

Займатися будь-якою важкою фізичною працею.

Заборонено брати та позичати речі цього дня, особливо гроші. Крім того, не варто впускати в оселлю незнайомців. Вважається, що це може призвести до втрат.

Краще утриматися від конфліктів, образ та негативних бажань, оскільки вони можуть мати погані наслідки.

Цей час одноденного посту, тому бажано утриматися від їжі тваринного походження (м'ясо, риба, молочні продукти, яйця).

Краще уникати шумних заходів та вечірок.

Голодна кутя - рецепт на Водохресний святвечір

Голодна кутя — це традиційна страва, яка готується на Другий Святий вечір. Вона є символом духовного очищення і здоров'я. Головний компонент куті - це пшенична каша, що символізує життя і родючість, тому вона є невід'ємною частиною святкового столу в цей день. Готова кутя прикрашається медом, маком, горіхами або сухофруктами.

Інгредієнти:

пшениця - 350 г

мак - 100 г

волоський горіх - 100 г

родзинки - 100 г

рідкий мед - 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Пшеницю необхідно добре промити та замочити на три години у прохолодній воді. Пересипаємо у каструлю кашу, наливаємо воду та після закипання варимо на маленькому вогні 1-1.5 години до готовності. Мак та родзинки в окремних посудинах заливаємо кип'ятком та залишаємо на 30 хвилин. Потім розтираємо мак за допомогою ступки. Смажені горіхи подрібнюємо в блендері або кришим ножем. У посудні змішуємо готову кашу з маком, горіхами, родзинками та додаємо за бажанням мед. Все заправляємо узваром. Смачного!

Фото: Modern family cook