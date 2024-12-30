Спрацювала нестандартна ракета російського комплексу "Панцирь С-1": авіаексперт Романенко про збиття літака рейсу Баку - Грозний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Перші знімки ураженого літака були здалеку, тому здавалося, що його збили зенітні кулемети. А коли з'явилися більш детальні фото, то чітко видно, що спрацювала ракета. Слід зазначити, що спрацювала не стандартна ракета комплексу "Панцирь С-1", а ракета з нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" чи "Панцирь СМД-Е". Тобто ракета, яка мала вражаючі елементи, а не стрижневі, які має стандартний "панцир", - зауважив експерт з авіації.

За його словами, при заході літака на посадку під час туману росіяни не змогли по радару відрізнити маленький безпілотник від величезного пасажирського літака. Відповідно, чи оператор припустився помилки, чи комплекс стояв в автоматичному режимі, тому по літаку добряче відстрілялися.

"Мова йшла про два-три вибухи, відповідно були дві-три легкі ракети останнього варіанту ТКБ-1055, які мають дрібненькі вражаючі елементи, а не стрижні як у стандартних ракетах. Росіяни старанно брешуть, бо не вперше збивають літаки, це традиційно, коли вони щось нищать і до останнього моменту заперечують свою причетність до цього", - резюмував Валерій Романенко.