Спрацювала нестандартна ракета російського комплексу "Панцирь С-1": авіаексперт Романенко про збиття літака рейсу Баку - Грозний
Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив, що пасажирський літак азербайджанської авіакомпанії був уражений ракетами з комплексів нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" або "Панцирь СМД-Е"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Перші знімки ураженого літака були здалеку, тому здавалося, що його збили зенітні кулемети. А коли з'явилися більш детальні фото, то чітко видно, що спрацювала ракета. Слід зазначити, що спрацювала не стандартна ракета комплексу "Панцирь С-1", а ракета з нових модифікацій "Панцирь СМ-СВ" чи "Панцирь СМД-Е". Тобто ракета, яка мала вражаючі елементи, а не стрижневі, які має стандартний "панцир", - зауважив експерт з авіації.
За його словами, при заході літака на посадку під час туману росіяни не змогли по радару відрізнити маленький безпілотник від величезного пасажирського літака. Відповідно, чи оператор припустився помилки, чи комплекс стояв в автоматичному режимі, тому по літаку добряче відстрілялися.
"Мова йшла про два-три вибухи, відповідно були дві-три легкі ракети останнього варіанту ТКБ-1055, які мають дрібненькі вражаючі елементи, а не стрижні як у стандартних ракетах. Росіяни старанно брешуть, бо не вперше збивають літаки, це традиційно, коли вони щось нищать і до останнього моменту заперечують свою причетність до цього", - резюмував Валерій Романенко.
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
- Генеральна прокуратура Азербайджану розпочала кримінальне провадження за фактом катастрофи пасажирського літака, що належить Azerbaijan Airlines, за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації повітряного руху через недбалість двох і більше осіб. До Казахстану скерували членів слідчої групи, створеної в генпрокуратурі.
- 29 грудня комісія з розслідування авіаційної події, очолювана міністром транспорту Казахстану Маратом Карабаєвим, ухвалила рішення про направлення бортових самописців до Бразилії.
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