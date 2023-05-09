Про це пише ERR.

Зазначається, що плакат розміщений на такій стороні замку, аби його було видно з боку Івангородської фортеці.

"Це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, плакат висітиме кілька днів. Інсталяція недвозначно нагадує про те, що тут, у нас у Нарві, проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Ми повинні пам'ятати про те, що поряд з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати, що усе має свою ціну", – сказала директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Роботи із встановлення плаката зайняли близько години. Фотографії плаката на стіні замку, опубліковані в соціальних мережах музею, підписано коротким коментарем: "Тут кордон!". Метою акції, за словами організаторів, є розвінчання пропаганди та хибної інформації, що розповсюджується у російських ЗМІ.

Представники РФ вимагали зняти плакат, естонці ж відмовилися. Пізніше з цієї причини відбулася зустріч естонських та російських прикордонників.

"Сьогодні о 10 годині ранку на мосту зустрілися представники естонської та російської прикордонних служб. Ця незапланована зустріч була ініційована російською стороною. Серед іншого, обговорювався плакат на Нарвському музеї, який російські представники зажадали від наших прикордонників прибрати", - розповів керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві.

При цьому представники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії заявили, що в їх країні "такий плакат не заборонений" і що у своїй роботі вони виходять з естонського законодавства і що "російські чиновники не мають підстав вимагати демонтажу плаката".