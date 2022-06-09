Volkswagen запропонував 200 російським співробітникам добровільно звільнитися за 6 окладів

Про це пише російське видання Комерсант із посиланням на внутрішнє листупвання.

Компанія Volkswagen запропонувда 200 співробітникам складального виробництва Volkswagen/Skoda у Нижньому Новгороді на базі групи ГАЗ, який 3 березня зупинив роботу і перебуває у простої, добровільно звільнитися.

Співробітникам пропонують піти за власним бажанням до 17 червня та отримати шість окладів, або до 29 червня - з виплатою п'яти окладів.

Усього в підрозділі Volkswagen у Нинжньому Новгороді близько 200 співробітників, свідчать дані профспілок, на лист яких також посилається видання.

"Фольксваген Груп Рус" підтвердила факт такого заохочення до звільнення.

При цьому покидати російський ринок Volkswagen не має бажання, пише видання з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, Концерн Volkswagen призупиняє виробництво авто на деяких заводах Німеччини через брак комплектуючих із України.

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