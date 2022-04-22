"Вони борються за нашу свободу": очільниця Сейму Польщі закликала й надалі надавати Україні зброю для боротьби з окупантами

Про це вона сказала під час спільної пресконференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк, передає Укрінформ.



"Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу", - зауважила Елжбета Вітек.



Олена Кондратюк зазначила, що вступ України до ЄС зараз повинен бути швидким, адже він так само важливий, як і зброя. За її словами, це справедливо, адже українці захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.



Також Кондратюк наголосила, що парламенти західних держав повинні визнати геноцидом дії російських окупантів в Україні. За словами заступниці голови парламенту, усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, зокрема Володимир Путін, мають нести покарання за ці злочини. Олена Кондратюк висловила надію, що парламенти інших країн проголосоють за створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії щодо України.

Раніше Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів.

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