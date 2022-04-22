"Вони борються за нашу свободу": очільниця Сейму Польщі закликала й надалі надавати Україні зброю для боротьби з окупантами
Маршалок Польщі Елжбета Вітек закликала світ продовжувати надавати українцям гуманітарну допомогу та зброю, щоб армія могла захистити не тільки Україну, але і Європу
Про це вона сказала під час спільної пресконференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк, передає Укрінформ.
"Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу", - зауважила Елжбета Вітек.
Олена Кондратюк зазначила, що вступ України до ЄС зараз повинен бути швидким, адже він так само важливий, як і зброя. За її словами, це справедливо, адже українці захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.
Також Кондратюк наголосила, що парламенти західних держав повинні визнати геноцидом дії російських окупантів в Україні. За словами заступниці голови парламенту, усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, зокрема Володимир Путін, мають нести покарання за ці злочини. Олена Кондратюк висловила надію, що парламенти інших країн проголосоють за створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії щодо України.
- Раніше Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів.
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