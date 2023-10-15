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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка "Вони хотіли б забути про війну": голова Мінфіну заявив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів

"Вони хотіли б забути про війну": голова Мінфіну заявив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів

15 жовтня, 2023 неділя
09:44
Економіка Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що наразі Україна докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати фінансову підтримку

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters. 

За словами міністра, причиною цьому є більше привернення уваги офіційних осіб у ключових країнах-донорах до майбутніх виборах у США та Європі, а також зростання геополітичної напруженості.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна. Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати нам підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.", - сказав Марченко.

Як зазначається, оскільки війна з Росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром $43 млрд у 2024 році. 

Україна виділила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат наступного року.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от $5,4 млрд за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз", - сказав Марченко.

Водночас ЄС працює над пакетом допомоги Україні на $52,6 млрд на 2024-2027 роки. Міністр фінансів каже, що Україна вимагає 18 млрд євро з них у 2024 році, що відповідає пакету, отриманому цього року.

Марченко також привітав спроби використати заморожені російські державні активи, сказавши, що те, що раніше зображувалося західними спонсорами як "досяжна мета", тепер "звучить як план".

Голова Мінфіну наголосив, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

  • Напередодні стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від країн G7 майже $33 млрд. Вони стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків.
Україна
допомога Україні
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