"Ворскла" не втримала перемогу над КуПС у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ворскла" першою з українських клубів розпочала нову єврокубкову кампанію та зустрічалася у Куопіо з КуПС.

Полтавчани невдало розпочали матч та пропустили на 6-й хвилині, коли забив Анікпено Удо. Команда Юрія Максимова відігралася на 29-й хвилині зусиллями Ібрагіма Кане.

Вперед "Ворсклу" вивів Олів'є Тілль, який на 56-й хвилині реалізував пенальті.



Полтавчани не втримали перемогу та пропустили на останніх секундах компенсованого часу від Діого Томаса.

"Ворскла" зіграла з КуПС внічию 2:2.

Повторний матч відбудеться 29 липня у Полтаві.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

22 липня

КуПС (Фінляндія) - "Ворскла" (Полтава) 2:2

Голи: Удо, 6, Томас, 90+7 - Кане, 29, Тілль, 56 (пен.)

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