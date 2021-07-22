"Ворскла" не втримала перемогу над КуПС у Лізі конференцій
У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграла у гостях внічию з фінським КуПС
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворскла" першою з українських клубів розпочала нову єврокубкову кампанію та зустрічалася у Куопіо з КуПС.
Полтавчани невдало розпочали матч та пропустили на 6-й хвилині, коли забив Анікпено Удо. Команда Юрія Максимова відігралася на 29-й хвилині зусиллями Ібрагіма Кане.
Вперед "Ворсклу" вивів Олів'є Тілль, який на 56-й хвилині реалізував пенальті.
Полтавчани не втримали перемогу та пропустили на останніх секундах компенсованого часу від Діого Томаса.
"Ворскла" зіграла з КуПС внічию 2:2.
Повторний матч відбудеться 29 липня у Полтаві.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
22 липня
КуПС (Фінляндія) - "Ворскла" (Полтава) 2:2
Голи: Удо, 6, Томас, 90+7 - Кане, 29, Тілль, 56 (пен.)
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