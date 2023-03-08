Остання крапля для мене. Більшість опитаних у Дії за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Невмирущий совок тримається міцно. Бо це "свято" не про боротьбу за права жінок, а про вітання-квіти-подарунки, причому вітання примусові, бо народилася жінкою, про погляди ніхто не питає.

Та це не єдиний атавізм совка. В школах попри все залишились лінійки, хоч називають їх інакше. А на Новий рік всі масово жеруть типу олів’є (насправді російський салат) з типу шампанським (бо воно просто ігристе).

Єдиний марафон вперто нагадує мені телевізор мого дитинства з двома кнопками ЦТ (центральноє тєлєвідєніє) та УТ (укр тб)

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Але за останній рік флешбеків у совок стало ще більше. Єдиний марафон вперто нагадує мені телевізор мого дитинства з двома кнопками ЦТ (центральноє тєлєвідєніє) та УТ (укр тб). Обмеження виїзду для депутатів всіх рівнів — залізну завісу радянських часів, нехай навіть пом’якшену версію. А тепер ще й хочуть за кордоном приставляти до депутатів службістів, точно як при совку.

З радянських часів у мене залишилась стійка алергія на будь-які обмеження, як і на радянські свята та підходи. Але суспільство вперто тримається і навіть повертається до цієї отрути. Навіть війна не змогла цього здолати. І я вже не вірю, що колись той совок зникне. Можливо, не за мого життя.

Джерело

Про авторку. Наталка Фіцич, журналістка

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