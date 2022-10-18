Про це пише одне з центральних ЗМІ в Ізраїлі "Y-net", з посиланням на повідомленні асоціації "Ізраїльські друзі України".

Тетяна Навка, колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання і дружина прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, прибула в приватну відпустку в Ізраїль і провела останні кілька днів в готелі Kempinski в Тель-Авіві.

Навка, а також її чоловік, який є головним пропагандистом російського режиму, перебувають під міжнародними санкціями США, Європейського Союзу, Канади, Австралії та Японії, які вважають її та її чоловіка відповідальними за скоєні дії Росії в Україні. Санкції були введені проти них у березні, через кілька днів після російського вторгнення в Україну.

"Як це може бути, що біженці з України, які тікають від війни, досі стикаються з багатьма труднощами при в’їзді до Ізраїлю, а водночас дружина прессекретаря Путіна залишається в Ізраїлі без проблем", – розповіла засновниця об'єднання "Ізраїльські друзі України" Анна Зарова.

Вона наполягає на тому, що позиція Ізраїлю щодо Росії має змінитися.

"З одного боку, Ізраїль досі ускладнює в’їзд біженцям з України, які тікають від війни, а з іншого боку, дозволяє соратникам Путіна, які перебувають під жорсткими санкціями по всьому світу, включаючи заборону на в'їзд, залишатися в Ізраїлі, засмагати на морі й насолоджуватися життям. Водночас Україна та її громадяни піддаються потужному бомбардуванню. Це абсурд і слабка позиція нашого уряду".

Нагадаємо, 16 жовтня міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая заявив, що настав час розпочати постачання зброї Україні – у тому числі у відповідь на використання Росією іранських безпілотників.

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