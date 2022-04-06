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Всеукраїнська рада церков заявила про геноцид Українського народу, вчинений російськими військами на Київщині 

6 квітня, 2022 середа
16:22
війна з Росією Всеукраїнська рада церков

Лідери українських церков ухвалили заяву, в якій назвали геноцидом Українського народу звірства, вчинені російськими військами на Київщині, та закликали увесь світ запровадити санкції проти Росії й допомогти Україні зброєю

Відповідну заяву опублікували на сайті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

У заяві ВРЦіРО нагадали про численні факти знущань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли стосовно невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Зокрема, про знайдених у звільненій від російських окупантів Бучі застрелених у голову людей зі зв'язаними руками, докази знущання російських солдат з українських жінок і дітей, яких після колективних зґвалтувань розстріляли й покинули у братських могилах або просто на вулиці.

Лідери церков назвали такі дії російських окупантів, а також підтримку цих звірств їхніми родинами та широкою громадськістю в Росії "свідченням цілковитого спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства". 

"Весь світ має усвідомити, що це не є "українська криза", це навіть не "війна росії проти України" – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу. 

Тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати! Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію "русского міра" як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав", – йдеться в заяві.

Лідери церков переконані, що вчинені в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності "є переконливим аргументом на користь всеосяжних і безвиключних санкцій проти російської економіки в усіх її секторах, а також повинні нарешті спонукати світових лідерів, НАТО та ЄС надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над росією як державою-терористом, включно з засобами ПВО, літаками-винищувачами, летальною наступальною зброєю, танками та протикорабельними ракетами". 

"Ми підносимо молитви за вічний спокій всіх невинних мешканців України, вбитих на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, у Харкові, Маріуполі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших містах, куди вдерлися російські загарбники. Ми молимося за повну перемогу України над цим злом, за розгром російських окупаційних військ, повалення людиноненависницького режиму в Росії, прозріння та покаяння осліплених пропагандою російських громадян", – додали у ВРЦіРО.

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