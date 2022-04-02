"Всі винні мають бути покарані": Зеленський обговорив із президентом Латвії злочини РФ
Президент України Володимир Зеленський обговорив воєнні злочини Росії з президентом Латвії Егілсом Левітсом і подякував за підтримку
Про це президент повідомив у своєму Twitter.
"Провів перемовини з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про хід протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Подякував за вагому підтримку з боку народу Латвії. Цінуємо кожного надійного друга й союзника в боротьбі з агресією РФ", - написав Зеленський.
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