"Всі винні мають бути покарані": Зеленський обговорив із президентом Латвії злочини РФ

Про це президент повідомив у своєму Twitter.



"Провів перемовини з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про хід протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: усі винні мають бути покарані! Подякував за вагому підтримку з боку народу Латвії. Цінуємо кожного надійного друга й союзника в боротьбі з агресією РФ", - написав Зеленський.

