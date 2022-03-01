Вторгнення не було б, якби санкції ввели раніше, – Зеленський
Володимир Зеленський вважає, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО ввели санкції проти Росії, то не було б ніякого вторгнення.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.
Зеленський зауважив, що попереджав Джо Байдена та Європейський союз про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну та просив ввести санкції раніше.
"А ми попереджали і президента, і Європейський союз: введіть превентивно, введіть санкції раніше, ви побачите, яка буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", – додав він.
Він також зазначив, що закриття неба над Україною – це превентивні санкції. За його словами, введені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.
- Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову.
- Додамо, Японія приєдналася до західних держав і ввела санкції проти путінської Росії за повномасштабний напад на Україну
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