Вторгнення не було б, якби санкції ввели раніше, – Зеленський

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.



Зеленський зауважив, що попереджав Джо Байдена та Європейський союз про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну та просив ввести санкції раніше.



"А ми попереджали і президента, і Європейський союз: введіть превентивно, введіть санкції раніше, ви побачите, яка буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", – додав він.

Він також зазначив, що закриття неба над Україною – це превентивні санкції. За його словами, введені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову.

Додамо, Японія приєдналася до західних держав і ввела санкції проти путінської Росії за повномасштабний напад на Україну

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