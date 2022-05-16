Втрати російських окупантів від початку повномасштабної війни в Україні сягнули 27,7 тис. осіб, 1228 танків, і 2974 бойових броньованих машин, – Генштаб ЗСУ
Від 24 лютого росіяни втратили в Україні 27700 військових, за попередню добу ліквідовано 300 окупантів
Такі дані повідомив на ранок 16 травня Генеральний штаб Збройних Сил України.
Згідно з інформацією Генштабу, найбільших втрат минулої доби противних зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 травня орієнтовно становлять:
особового складу – близько/ about 27700 осіб ліквідовано, з них 300 – впродовж минулої доби;
танків ‒ 1228, за добу – 8;
бойових броньованих машин ‒ 2974, за добу – 16 одиниць;
артилерійських систем – 577, за добу було знищено 22 одиниць;
реактивних систем залпового вогню – 195;
засобів протиповітряної оборони – 89;
літаків – 200;
гелікоптерів – 165, з них один – за минулу добу;
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 427, з них 11 знищили впродовж доби;
крилатих ракет – 97, з них 2 впродовж доби;
кораблів і катерів – 13;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2101, з них 14 одиниць ліквідовано впродовж доби;
спеціальної техніки – 42.
Дані уточнюються.
- Сили оборони України минулої доби завдали удару по позиціях ворога у районі Чорнобаївки. Окупанти зосередились на Донецькому напрямку
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