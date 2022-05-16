Втрати російських окупантів від початку повномасштабної війни в Україні сягнули  27,7 тис. осіб, 1228 танків, і 2974 бойових броньованих машин, – Генштаб ЗСУ 

Такі дані повідомив на ранок 16 травня Генеральний штаб Збройних Сил України.

Згідно з інформацією Генштабу, найбільших втрат минулої доби противних зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 травня орієнтовно становлять:

особового складу – близько/ about 27700 осіб ліквідовано, з них 300 – впродовж минулої доби;

танків ‒ 1228, за добу – 8;

бойових броньованих машин ‒ 2974, за добу – 16 одиниць;

артилерійських систем – 577, за добу було знищено 22 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 195;

засобів протиповітряної оборони – 89;

літаків – 200;

гелікоптерів – 165, з них один – за минулу добу;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 427, з них 11 знищили впродовж доби;

крилатих ракет – 97, з них 2 впродовж доби;

кораблів і катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101, з них 14 одиниць ліквідовано впродовж доби;

спеціальної техніки – 42.

Дані уточнюються.