Втретє за рік: у Пакистані знову заблокували TikTok
Пакистанське управління телекомунікацій втретє за рік заблокувало соціальну мережу TikTok
Про це повідомляє dpa-international.
В управлінні заявили, що TikTok не вдалося ані впровадити більш ретельну модерацію "аморального та непристойного" контенту на платформі, ані видаляти публікації з недоречним змістом.
Влада Пакистану повідомила, що попереджала TikTok про фільтрування такого вмісту, але соцмережа не дотримувалась інструкцій.
Пакистан вперше заборонив китайський додаток ще минулого року відповідно до рішення суду через скарги громадськості щодо нібито наявності контенту вульгарного змісту у додатку.
Пізніше заборона була знята після дипломатичного посередництва уряду Китаю та запевнення платформи щодо більш ретельної модерації змісту у додатку.
Деякі громадські активісти розглядають рішення про заборону TikTok як спробу придушити критику в Інтернеті країни.
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