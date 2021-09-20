ВВП України у квітні-червні зріс до 5,7%, - Держстат
Реальний ВВП України у ІІ кварталі 2021 року зріс на 5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року
Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.
Згідно з повідомленням, реальний ВВП України у квітні-червні зріс на 5,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Водночас, у порівнянні з попереднім кварталом реальний ВВП України зменшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактору.
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