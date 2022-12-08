Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Дезертиром виявився боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін. Його шукали близько доби та знайшли у занедбаній свинофермі під Новошахтинськом. При затриманні він намагався чинити опір.

За інформацією "Бази", Ніколін відбував термін за крадіжку та розбій в уфімській колонії. Звідти його завербували до ПВК "Вагнер". 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

На чоловіка, який стріляв у співробітників поліції у Новошахтинську, порушили кримінальну справу за двома статтями (посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконний обіг зброї).

Відзначимо, що Ростовська область межує з Україною та тимчасово окупованою Донеччиною. А ПВК "Вагнера" активно вербує в'язнів, відправляючи їх воювати в Україну. Чимало з них стають дезертирами.

Нагадаємо, 6 грудня вагнерівця виявили неподалік заводу в Новошахтинську — Ніколін напав на поліцейських і відкрив по них стрілянину з кулемета Калашнікова. Чоловік поранив одного співробітника, а потім втік.

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