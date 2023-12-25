І все, будь-який промах вам повинен автоматично забутися. Це діє в будь-яких ситуаціях.

Якщо ви студент і не можете відповісти на питання іспиту – кажіть викладачу, що донатите і вимагайте щонайменше задовільно.

Порушили ПДР, вас наздоганяє поліція, зупиняє, підходить, а ви такі відкриваєте вікно і зухвало кажете їм: "А ви хоч знаєте, що я щойно заправився бензином з акулою-безпілотником?"

Або не поприбирали ви за своїм собакою, підходять до вас люди, тицяють пальцем у кавелдик і хитають головами. А ви їм: "А я вчора скинув 50 гривень на сайті XXRezka, бо там банер висів. Так що мій собака тепер тиждень с*атиме як король Джуліан!".

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Погодилися провести корпоратив фанатки Путіна і російської музики з серіалами, а люди вас запалили – мерщій кажіть про підтримку армії. Бо щоб задонатити, потрібно десь заробити. І фанатка Путіна теж збиратиме. І я на це погодився лише для того, щоб змусити її зі сцени сказати, що російська музика — лайно і слухають її дегенерати.

Коротше, візьміть до уваги — робоча схема. Але якщо доживемо до перемоги, то доведеться змінювати концепт. Наприклад, "Я зашкварилася, але зато я щодня ходжу в душ", або "Я зробила фігню, але на своє виправдання скажу, що чищу зуби".

Це дуже добре працює і головне — це нікого не бісить.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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