"Я не хочу дурити людей". Мер сусіднього з Бахмутом міста вийшов з ОПЗЖ та подав у відставку

Про це він заявив на брифінгу ввечері у п'ятницю, 13 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.

"Я роблю заяву, вже підписав заяву про складання повноважень міського голови зі своєї власної ініціативи. Заява підписана і я хочу її віддати секретарю міськради", - заявив Верзілов.

Він зазначив, що ухвалив таке рішення, адже не побачив підтримки від керівництва ОПЗЖ, від якої він балотувався.



"Не побачив жодної підтримки зверху для рішень проблем міста, тому що місту потрібна зарплата, робота. Говорить це про те, що в лідерів, які сидять в Верховній Раді, в лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", мабуть, подвійні стандарти в роботі. Перед виборами вони обіцяють, що хочуть вирішувати проблеми людей, а коли вибори закінчуються, вони думають про свої успіхи, збагачення, про якісь особисті проблеми, які їм потрібно вирішувати. Тому я сьогодні в першу чергу заявляю, що я виходжу з партії ОПЗЖ і складаю свій партійний квиток", - наводить слова Верзілова бахмутське Вільне радіо.





Повіне відео брифінгу



Головною проблемою міста тепер вже колишній мер Часового Яру назвав безробіття. І в її подоланні, наголосив він, від ОПЗЖ не було ніякої допомоги.



"Я не хочу дурити людей. Я розумію, що не зможу виконати обіцянки, які я давав щодо створення робочих місць, тому що підтримки від партії немає. Мені необхідно розуміти відповідальність перед вами”, - пояснив Дмитро Верзілов.



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Натомість у партії ОПЗЖ кажуть про "рейдерство" з боку команди президента Володимира Зеленського.



"Шляхом брудних політичних маніпуляцій і шантажу влада змусила голову громади Дмитра Верзілова, який переміг на виборах за підтримки "Опозиційної платформи - За життя", написати заяву про відставку. Скориставшись людською слабкістю, вона змусила цього "політика" обмовити лідерів і партію, яка йому допомогла обратися", - йдеться у заяві Донецької регіональної організації ОПЗЖ, розміщеній на офіційному партійному сайті.



Слід нагадати, що 6 серпня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції проводив в приміщенні міської ради Часового Яру слідчі дії. А наприкінці липня за підозрою в харабництві затримали заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, енергетики і транспорту Олександра Щекодіна.

Відставку Дмитра Верзілова ще мають затвердити у понеділок, 16 серпня, на засіданні міської ради.

Замість нього т.в.о. міського голови Часового Яру буде секретар міськради Сергій Чаус.



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