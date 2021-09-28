Я тренер, я не експерт по COVID, - тренер "Челсі" відмовився переконувати футболістів вакцинуватись
Головний тренер "Челсі" Томас Тухель заявив, що не збирається переконувати своїх футболістів вакцинуватись від коронавірусу
Про це повідомляє telegraph.co.uk.
За словами Тухеля, вони живуть у вільній країні, де не можна запроваджувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.
"Легко сказати "так" і отримати схвалення від великої кількості людей. Але чи є у мене право говорити це? Я можу приймати рішення за себе, а всі інші повинні подумати і вирішити, чи хочуть ризикувати. Я футбольний тренер, я не експерт у темі COVID. Усі тут – дорослі люди, що живуть у вільній країні, суспільстві. Люди мають право на власні рішення. Ми робимо щось, а потім несемо відповідальність за свої вчинки", – сказав тренер "Челсі" Томас Тухель.
Завтра "Челсі" зіграє проти "Ювентуса" у Лізі чемпіонів. Через коронавірус матч пропустить ключовий хавбек Н'Голо Канте.
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