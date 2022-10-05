Тема програми: Ядерна загроза: як зберегти психіку здоровою?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Ми живемо у стані напруги і загрози життю понад 7 місяців. Втома від цього страху – накопичується, забирає ніби все більше сил? Як довго людська психіка може перебувати в такому стані без серйозних віддалених наслідків?

Як планувати життя в умовах повної невизначеності і відчуття катастрофи?

Як не "зриватися" на близьких, не істерити в соцмережах і кого просити про допомогу?

Куди "втікати" від почуття тривоги і чому українці жартують з приводу можливого ядерного удару?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Юрій Прохасько – український германіст, перекладач, есеїст, публіцист, літературознавець та психоаналітик. Друкується в часописах "Критика", "Ї", Tygodnik Powszechny, Die Zeit, Kafka, La Repubblica, Falter, Frankfurter Rundschau. Лауреат премія ім. Фрідриха Ґундольфа Німецької академії мови і поезії, Австрійської державної премії з художнього перекладу "Трансляціо". Член Українського ПЕН.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).



