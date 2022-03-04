Як чинити народний спротив: рекомендації від Генштабу ЗСУ
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, як можна допомогти військовим і захиститися від нападу окупантів
Про це написали у Facebook.
Зазначається, що танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
"Варто зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників. Тоді батальйон стає недієздатним повністю", - кажуть у ЗСУ.
Терористи у тилу не мають броньованого захисту і охороняються солдатами без бойового досвіду, тому є легкою мішенню, кажуть військові.
"Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні", - йдеться у повідомленні.
Зупинити ворожу колону також можна поваленими дерева, це дозволить спалити і знищити її та взяти полонених.
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