Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Як РФ перетворила свої системи протиповітряної оборони С-300 та С-400 на зброю терористів
Аналітика

Як РФ перетворила свої системи протиповітряної оборони С-300 та С-400 на зброю терористів

Олексій Левков
27 січня, 2023 п'ятниця
08:08
Статті ЗРК С-400 РФ

І чому це насправді небезпечна зброя, від якої у нас поки немає ефективного захисту

З першого дня повномасштабного вторгнення російське окупаційне військо використовує низку далекобійних засобів ураження для терористичних ударів по території України наземного, морського та повітряного базування. Втім, обмежені запаси ракет, які РФ наразі не здатна  поновлювати в необхідних їй обсягах, змусила окупантів вдатися до використання для терористичних обстрілів українських міст оборонної зброї — зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400.

Перші тривоги з С-300

Вперше про застосування російськими військами ЗРК С-300 саме для наземних ударів стало відомо у липні 2022 року — тоді очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ворог вдарив ракетами з С-300 по Миколаєву та його околицям.

Тоді до такої новини можна було б поставитися скептично, якби не одне “але” — окупанти тренувалися бити зі своїх С-300 по наземних цілях ще задовго до повномасштабного вторгнення. Зокрема у 2017 році підрозділи зенітних ракетних військ російського Східного військового округу проводили “електронні пуски” зі своїх С-300 по “бронемашинам умовного противника”. А от в Білорусі такі навчання проводилися ще раніше — у 2011 році. 

ЗРК С-300 РФ, фото: gettyimages

Загалом же функцію ураження наземних цілей ЗРК С-300 отримав ще за часів СРСР, але тоді над такою опцією оборонної зброї серйозно не задумувалися, оскільки це було дуже дорогим задоволенням за умови наявності тих же оперативно тактичних ракет. Втім, як бачимо, наразі окупанти не зважають на вартість ракет, щоб бити ними по містах України. 

С-300 та С-400 як зброя терористів

Згодом окупанти перейшли на масове використання своїх зенітних ракетних систем С-300 по українських містах на Миколаївщині, Харківщині, Донеччині тощо. І передусім тут варто зазначити таке — суто з технічного боку з С-300 цілком можна поцілити по об’єкту з відомими координатами. Питання в тому, що спосіб наведення ракети — радіокомандний, тобто для більш-менш точного удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою, і в такому випадку ефективна дальність С-300 становить близько 25-30 км — фактично в зоні досяжності наших артилерійських систем. 

На нижній світлині — осколково-фугасна БЧ ракети 5В55К, яку окупанти запускають зі своїх С-300

Тому в окупантів був вибір — або ж ризикувати своїми С-300, або ж здійснювати пуски зі значно більших відстаней, коли керування ракетою проходить лише на початковій ділянці траєкторії, а потім ракета летить “кудись туди”. І в такому випадку ціллю для обстрілів є не якийсь визначений об’єкт, а населений пункт в цілому. 

Загроза з півночі

Попри те, що спочатку окупанти використовували свої С-300/C-400 для ударів на півдні та сході України, згодом вони почали застосовувати для ударів по наземних цілях і ті ЗРК, які російська армія розташувала в Білорусі. Так, наприклад, 28 липня 2022 року з Білорусі були здійснено декілька десятків пусків з ЗРК С-300/C-400 по Чернігівщині на дальності понад 112 км.

Тривалий час ворог використовував для ударів зі своїх ЗРК ракети 5В55, які могли бити по наземних цілях на відстані до 120 км та 133 кг бойової частини. Разом з тим, згодом стало відомо, що РФ почала використовувати також і ракети 48Н6ДМ від С-400, які мають більш ніж вдвічі більшу дальність у 250 км та 180 кг бойової частини. Ця ракета летить із неймовірно високою швидкістю, до 2,5 км/c, тому максимальну відстань може подолати за декілька хвилин.

Дальність пуску російських С-400 з Білорусі

Тому актуальним стало питання пошуку способів протидії такій загрозі, і в цьому питанні насправді є низка нюансів, які треба враховувати.

Варіанти протидії

Як ми вже відзначали, єдиний доступний наразі спосіб протидії загрозі з С-300/C-400 — знищення безпосередньо пускових установок. Знищувати безпосередньо ракети, які запускаються з цих ЗРК, ми поки що не можемо, оскільки летять вони за балістичною територією і тому для їх збиття необхідно мати саме комплекси протиракетної оборони.

ЗРК Patriot, фото: gettyimages

Станом на сьогодні Україна не має засобів, які б могли ефективно збивати ці ракети. Разом з тим, ситуація має змінитися з постачанням такої зброї, як ЗРК Patriot у версії PAC3 з ракетами MSE (наші військові вже проходять навчання на американський ЗРК, щоправда, наразі не повідомлялося, яку саме версію отримає Україна), а також ЗРК SAMP/T, який нам мають поставити Італія спільно з Францією. Ці два комплекси зможуть ефективно протистояти ударам з російських ЗРК С-300/C-400.

Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.

Новини
Росія
зброя
Інфографіка
війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
ракета
26 січня, 2023 четвер
Масована атака РФ 26 січня: ППО знищила 47 із 55 випущених ракет
Віталій Портников
25 січня, 2023 середа
"Не тільки на армію, а й на культуру": Портников розповів про спадок американця Степанця, який заповів $1 млн Залужному
Автор Олег Дорожовець
26 січня, 2023 четвер
Як молодший партнер Фірташа, що перебуває в розшуку, став горіховим феодалом
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 січня
09:19
Михайло Подоляк
В ОПУ назвали кількість необхідних Україні танків 
09:03
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок війни РФ в Україні зросла до 917
08:50
На Харківщині унаслідок дій росіян загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо поранені
08:35
розбита техніка окупантів у Бучі
За добу Росія втратила на війні в Україні 850 військових, гелікоптер, 33 дрони та 7 танків
08:35
ДТП
У Бразилії 12 людей загинули внаслідок зіткнення медичного фургона та вантажівки
08:24
Нікопольщина
Росіяни вночі випустили по Нікопольщині півсотні снарядів: пошкоджені будинки, газогони, лінії електропостачання
08:24
Укрита золотом: в Єгипті відкрили саркофаг з мумією віком 4300 років
08:00
Орест Сохар
Кримінальна естетика кремля - симптом його розпаду
07:48
ЗСУ
ЗСУ уразили 9 районів скупчення росіян, 4 пункти управління й відбили атаки в 11 містах і селах
07:30
Японія
Японія ввела нові санкції проти Росії
06:50
Укрзалізниця потяг
Цьогоріч Укрзалізниця може зазнати збитків у 20 млрд грн, - голова правління
06:24
американські військові
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
05:53
Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд
04:04
мародер
Росія "легалізувала" мародерство у Запорізькій області, - Центр нацспротиву
03:42
Артем Довбик (праворуч)
Клуб АПЛ зацікавився лідером "Дніпра-1" Довбиком
03:12
Мелітополь
На окупованих територіях росіяни переслідують протестантів
01:36
Микола Тищенко
"Розвиває дружні відносини в Азії": Тищенко спробував обгрунтувати поїздку до Таїланду у воєнний час
01:14
Камбоджа, Хун Сен
Прем'єр Камбоджі, яка навчає українських саперів, заговорив про готовність допомогти Росії
00:46
Реал, Кубок Іспанії
"Реал" у більшості переміг "Атлетико" та вийшов у півфінал Кубка Іспанії
00:30
Євросоюз
У ЄС запевнили, що пропаганда РФ щодо війни в Україні не спрацює на успіх
00:06
Ліквідована терористка Вікторія Снежко з Луганська
ЗСУ "демобілізували" двох російських лейтенантів і терористку з Луганська, - офіцер Штефан
00:05
Вікторія Нуланд
В Україну прибули аудитори для перевірки використання військової допомоги США, – Нуланд
00:05
хабар
Меру Рені на Одещині, якого піймали на хабарі, обрали запобіжний захід
2023, четвер
26 січня
23:36
Хаб енергетичної допомоги Україні у Польщі
rescEU: У Польщі відкрили хаб енергетичної допомоги Україні
23:36
Київ
У YASNO заявили про обмеження електроенергії для Києва та Дніпропетровщини
23:35
Рамштайн-3
Фінансовий "Рамштайн": на засіданні високо оцінили дії уряду України в умовах війни
23:13
SpaceX
Ракета SpaceX доставила у Космос рекордну кількість супутників Starlink
23:11
електроенергія
Найскладніша ситуація з енергією зараз на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині
23:05
Найдовший в історії мультсеріал "Сімпсони" продовжили ще до 2025 року
22:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Хто першим почне наступ весною, СБУ потрібна чистка через близькі контакти з ФСБ, як війна змінила світову торгівлю нафтою. Світові ЗМІ про Україну 26 січня
22:52
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували 13 росіян, знищили 4 міномети та 1 РСЗВ
22:49
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду у воєнний час
22:43
ЗРК SAMP/T
Захист від балістичних ракет: Франція та Італія фіналізують надання Україні ЗРК SAMP/T,  – Reuters
22:42
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 січня
22:30
МВФ
МВФ може надати Україні $16 млрд багаторічного пакету допомоги, – Bloomberg
22:27
Володимир Зеленський
В нашій танковій коаліції вже 12 країн, - Зеленський
22:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Вдень росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Сумщину
22:05
Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС
МАГАТЕ впродовж двох днів зафіксувало чисельні потужні вибухи поблизу ЗАЕС
21:43
зерновий коридор
Інспектори РФ блокують "зерновий коридор": кількість виходів суден упала до антирекорду
21:32
танк Абрамс
Україна отримає одну з найкращих модифікацій танка Abrams, але без секретних деталей, - Politico
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV