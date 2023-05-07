Як Сі прагне здобути дивіденди на "українському питанні"
Китай вирішив продемонструвати більш нейтральну й об‘єктивну позицію щодо України аби бути залученим до врегулювання воєнного конфлікту
Наївно вважати, що Сі раптом перестав бути імперіалістом, мілітаристом чи автократом, вирішив здати стратегічного союзника чи не передбачив, що пристання до умовно "західного" табору на тлі проблеми з Тайванем викличе неоднозначне ставлення в його країні. То якими можуть бути причини?
1. Це результат певних домовленостей із Макроном, котрий намагається пом‘якшити протистояння по лінії Європа — КНР.
Китай вирішив продемонструвати більш нейтральну й об‘єктивну позицію щодо України аби бути залученим невдовзі як один із важливих міжнародних посередників для врегулювання воєнного конфлікту РФ — Україна
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2. Китай вирішив продемонструвати більш нейтральну й об‘єктивну позицію щодо України аби бути залученим невдовзі як один із важливих міжнародних посередників для врегулювання воєнного конфлікту РФ — Україна. Це б дуже посилило його стратегічні позиції. І, враховуючи ступінь впливу на Путіна, не є чимось нереальним, але навряд чи станеться, якщо Захід вважатиме його відвертим союзником останнього.
3. Сі вирішив скористатися нагодою, аби ще жорсткіше показати Путіну межі своєї підтримки й виробити безумовний рефлекс підпорядкування.
Всі ці фактори, безумовно, можуть працювати як окремо, так і разом.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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