Наївно вважати, що Сі раптом перестав бути імперіалістом, мілітаристом чи автократом, вирішив здати стратегічного союзника чи не передбачив, що пристання до умовно "західного" табору на тлі проблеми з Тайванем викличе неоднозначне ставлення в його країні. То якими можуть бути причини?

1. Це результат певних домовленостей із Макроном, котрий намагається пом‘якшити протистояння по лінії Європа — КНР.

Китай вирішив продемонструвати більш нейтральну й об‘єктивну позицію щодо України аби бути залученим невдовзі як один із важливих міжнародних посередників для врегулювання воєнного конфлікту РФ — Україна

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2. Китай вирішив продемонструвати більш нейтральну й об‘єктивну позицію щодо України аби бути залученим невдовзі як один із важливих міжнародних посередників для врегулювання воєнного конфлікту РФ — Україна. Це б дуже посилило його стратегічні позиції. І, враховуючи ступінь впливу на Путіна, не є чимось нереальним, але навряд чи станеться, якщо Захід вважатиме його відвертим союзником останнього.

3. Сі вирішив скористатися нагодою, аби ще жорсткіше показати Путіну межі своєї підтримки й виробити безумовний рефлекс підпорядкування.

Всі ці фактори, безумовно, можуть працювати як окремо, так і разом.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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