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OPINION

Як сприймати закордонних експертів

Петро Олещук
16 липня, 2023 неділя
16:02
Погляд Петро Олещук

Трохи про сприйняття інформації та те, як варто до цієї інформації ставитися

Недавно у всіх телеграм-каналах (і не лише у них) ви могли зустріти новину (із посиланням на відоме видання - The Washington Post), що "якщо ЗСУ на півдні наступатимуть такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію, і якщо українці за літо не досягнуть значних успіхів, західні партнери захочуть розпочати мирні переговори".

Все це подається ледь не як "редакційна думка". Хоча дехто із ретрансляторів все ж написав її авторство — Грем Еллісон.

Якщо витратити кілька хвилин, то не важко буде знайти саму публікацію.

Не складно помітити, що проходить вона у розділі "думка". Тобто, це приватна думка відомого автора. Власне, все.

Це не позиція Держдепу. Це не позиція редакції. Просто думка, на яку автор, очевидно, має повне право. Свобода слова працює саме так.

Чи варта ця думка уваги? Звісно, сам Грем Еллісон має академічні регалії та досвід певних посад у політичній системі США.

Але я у таких випадках шукаю попередні думки автора.

Витративши не дуже багато часу, я знайшов публікацію Грема Еллісона від червня 2014 року.

Там про перспективи "вирішення української кризи", і сама публікація переповнена недолугості.

Автор, зокрема, стверджує: "Якщо Україна хоче досягти успіху як сучасна нація, вона повинна співпрацювати з Росією".

Врегульовувати ж "українську кризу" він пропонував на наступних засадах: "нейтралітет" України, "виборність" губернаторів, права російської мови як другої державної в окремих регіонах і т.п.

При цьому, Еллісон був переконаний у червні 2014 року, що до самого "врегулювання" лишилися лічені тижні.

Який з цього висновок? Я не стверджую, що Еллісон — це російський агент впливу. Фактів я не маю. Але очевидним є наступне.

1. Публікації у ЗМІ розвинених демократичних країн не є позицією урядів та суспільств цих країн. Треба їх у такий спосіб сприймати.

2. У ЗМІ розвинених демократичних країн цілком може виходити якась дурня (фейки, вигадки та навіть рашистська пропаганда). Усе, що там пишуть, не є "істиною" лише тому, що публікується у США.

3. Треба дивитися, хто і що публікує. Це дуже важливо для сприйняття інформації.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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