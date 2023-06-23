На таких темах акцентують міжнародні видання 23 червня:

Затонулий батискаф важливіший за можливий теракт на Запорізький АЕС?

Фото: Енергоатом

Темою номер один у всіх світових ЗМІ була звістка про те, що п’ятеро членів екіпажу зниклого батискафа "Титан", таки загинули на дні Атлантичного океану при спробі дослідити уламки затонулого корабля "Титанік". Цікаво, що попередження президента України Володимира Зеленського, яке було адресоване всьому світу, про плани російських агресорів підірвати найбільшу ядерну станцію Європи, Запорізьку АЕС, майже не викликали зацікавлення в світових медіа. Серед тих, хто таки акцентував на цьому були журналісти The Washington Post. Вони відзначили, що попередження Зеленського було зроблено через зростання стурбованості щодо безпеки Запорізького ядерного об’єкта.

"Зеленський не надав подробиць, але сказав, що Україна поділиться "всіма доказами" з міжнародними партнерами Києва. Він також попередив, що "радіація не знає кордонів" і "на кого вона потрапить" залежатиме від "напрямку вітру". У Росії звинувачення Зеленського відкинули", - пишуть журналісти.

Сьогодні у Калінінграді генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії має зустрітися з головою російської державної ядерної компанії Олексієм Ліхачовим, після того як минулого тижня відвідав Київ та ЗАЕС. Темою обговорення буде безпека та цілісність найбільшого ядерного об’єкта Європи.

Атака на міст, який з’єднує Крим з материковою Україною

Фото: з соцмереж

Світові медіа більше зацікавила новина про ракетний удар по контрольованому Росією мосту далеко за лінією фронту України, який перетинає протоку Чонгар і з’єднує Крим і Херсонську область.

На відео та фотографіях, перевірених The New York Times, видно пошкодження обох прольотів. Головний автомобільний міст має дірку, а поверхня меншого мосту, який проходить поряд, також, здається, пошкоджена. Встановлений Кремлем "лідер" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в результаті атаки ніхто не постраждав і що вибухотехніки "з'ясовують причини". Так званий губернатор окупованого Херсона Володимир Сальдо прямо звинуватив Україну, сказавши, що по мосту вдарили ракетами великої дальності Storm Shadow, наданими Великобританією.

"Раніше цього тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що українські військові планують завдати удару по Криму ракетами великої дальності, і попередив про "негайні удари у відповідь", якщо це станеться. Коли вибух у жовтні сильно пошкодив інший міст на Кримському півострові, що з’єднує його з материковою частиною Росії, — Росія відповіла нападом на енергомережу України, що стало серйозною ескалацією війни", - відзначають у The New York Times.

The Guardian додали, що ракети Storm Shadow мають дальність понад 250 км, що значно більше, ніж високоточні ракетні установки Himars, які активно використовуються Україною.

"Ракети меншої дальності стали менш ефективними, оскільки Росія переміщує свої війська та резерви постачання далі від лінії фронту. Ракети Storm Shadow мають дозволити Україні вражати раніше недоступні цілі", - зауважують у The Guardian.

Українська влада не підтвердила використання ракет Shadow під час атаки на міст.

Натомість прессекретар Пентагону Патрік Райдер заявив, що США не причетні до ударів по Чонгарському мосту, і Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії сама обирає цілі для ударів.

У BBC акцентувати, що Росія використовує цю дорогу як сухопутний міст до Криму, а Мелітополь вважається однією з цілей контрнаступу України, який розпочався на півдні Запорізької області на початку цього місяця.