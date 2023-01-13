Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради рятувальників

Про це ДСНС повідомила у telegram.

"Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу", - зазначили в ДСНС.

Зокрема додається, що головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми й запаморочення.

"Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Нагадуємо, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон", - зокрема підкреслили рятувальники.

Читайте також: В Україні створили карту вибухонебезпечних територій

Також зазначається, що при отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря.

"Якщо погано комусь поруч - винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та викличте 103. Підкладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс", - порадили рятувальники.

У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу слід за номером 104.

30 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснила українцям, що робити, якщо зник зв'язок.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb