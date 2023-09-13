Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
OPINION

Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії

Антон Шеховцов
13 вересня, 2023 середа
12:01
Погляд Антон Шеховцов

У російському світі кремлівські ЗМІ пристрасно цитували компліменти Магнуссона щодо російських "виборів" і називали його "міжнародним спостерігачем"

У розмові з російськими ЗМІ минулої неділі (10 вересня) ісландець Конрад Магнуссон похвалив російські сили, які, за його словами, забезпечили захист людям, які брали участь у російських "виборах" на окупованих частинах Херсонської області України.

Захоплений хоробрістю "виборців", Магнуссон додав, що в його рідному регіоні в Ісландії було небезпечно йти на вибори, тому що не було ні поліції, ні належної охорони.

В Ісландії? Небезпечно? Іти на вибори? Дозвольте мені погуглити це для вас: 15-й рік поспіль Ісландія є найбезпечнішою країною на планеті, згідно з Global Peace Index.

Але, можливо, ми говоримо про якусь іншу планету.

Зважте на це: у російському світі кремлівські ЗМІ пристрасно цитували компліменти Магнуссона щодо російських "виборів" і називали його "міжнародним спостерігачем", "експертом з питань виборів" і "публічним діячем", який чітко бачить, що "вибори" в окупованій Україні були нібито вільними, демократичними та чесними.

Читайте також: У чому небезпека Спільної заяви Групи Двадцяти для України?

Однак у нашому світі ЄС вважає організовані Росією "регіональні та місцеві вибори" на окупованих українських територіях незаконними та нелегітимними.

На нашій планеті Магнуссона знають не як "експерта з виборів", а як операційного директора Reykjavík Pest Control, винищувача щурів і чайок. Чи через шкідників небезпечно йти на вибори в Ісландії?

Росія окупувала значні частини Херсонської області України, включаючи її столицю, місто Херсон, на самому початку свого повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Росія влаштувала фіктивні референдуми на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України та формально анексувала їх 30 вересня 2022 року, але в листопаді того ж року українська армія звільнила місто Херсон від російських окупаційних військ.

Як задокументувала берлінська Європейська платформа за демократичні вибори, у вересні 2022 року Росія привезла в якості "міжнародних спостерігачів" кілька десятків іноземців, які були готові похвалити будь-який організований Кремлем "плебісцит" на окупованих українських територіях.

Слідуючи давній традиції організації фіктивних моніторингових місій, Кремль знову спробував легітимізувати анексію українських територій за допомогою іноземців.

У психологічному аспекті Кремль публічно ненавидів Захід, але він також хотів, щоб його внутрішня аудиторія думала, що на Заході багато людей схвалюють дії Росії.

І, звісно, ​​завжди корисно встановлювати та підтримувати контакти із західними громадянами, які вразливі до кремлівської дезінформації та пропаганди — російські довгострокові стратегії вербування ніколи не зникали.

Читайте також: Уявна "ескалація" не може бути аргументом для заборони Україні бити по території Росії

Але оскільки Росія ставала все більш токсичною на міжнародній арені, їй все менше вдавалося знаходити іноземців, які були б готові грати в ігри Кремля.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Москва могла навіть покластися на членів Європейського парламенту та відвезти їх, наприклад, до анексованого Росією Криму, щоб надати "російському статусу" Криму вигляд міжнародної легітимності. Але жорстокість вторгнення 2022 року та санкційні заходи ЄС зупинили це.

І прибуття ісландського фахівця зі знищення шкідників у контрольовані Росією частини Херсонської області України як нібито компетентного міжнародного експерта з питань виборів є символом міжнародної ізоляції та відчаю Росії.

Звичайно, Магнуссон був не єдиним спостерігачем. Кремль направив близько чотирьох груп із близько десяти "міжнародних експертів" у частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Можна виділити три окремі групи "міжнародних спостерігачів" Кремля, які вирушили на "нові території".

Перша, до якої належить ісландський дезінсектор, здається, складається здебільшого з випадкових іноземців, які, ймовірно, не мають справжнього розуміння про те, що відбувається між Росією та Україною.

Друга когорта, навпаки, є явно ідеологічною, що робить їхню участь у російських "виборах" політичним актом.

"Експерти" в цій групі включають Вятта Ріда, керуючого редактора американського ультралівого веб-сайту теорії змови The Grayzone, Мануеля Піреша да Роша, регіонального політика від Комуністичної партії Португалії, та Андре Шанклу, французького ультраправого активіста, який проживає в Росії.

Читайте також: Путін вестиме довгу війну в Україні, поєднавши її з репресіями у Росії

Третя когорта – це мережа іноземних громадян, яка з самого початку була створена нині неіснуючою Асоціацією вільних досліджень та міжнародного співробітництва (AFRIC), російською підставною організацією в Африці, створеною однією зі структур нині покійного Євгена Пригожина для просування його бізнес-інтересів, а також цілей російської зовнішньої політики.

Серед відомих представників колишньої мережі AFRIC, залучених до "виборів" цього року, були Пурніма Ананд (Індія), Фолькер Чапке (Німеччина) та Наталі Ямб (Швейцарія).

Напередодні російських "виборів" в окупованій Україні держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував їх як "не що інше, як пропагандистські вправи", і нагадав "будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі в.о. як так званих "міжнародних спостерігачів", що на них можуть бути застосовані санкції та візові обмеження".

Цікаво, чи виправдають США свою жорстку розмову і яких дій з боку ЄС ми можемо очікувати.

Джерело

Про автора. Антон Шеховцов, директор Центру демократичної доброчесності у Відні та автор трьох книг: "Нові праві радикальні партії в європейських демократіях" (2011), "Росія та західні ультраправі: танго нуар" (2017) та "Російська політична війна" 2023)

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
вибори
Ісландія
Війна з Росією
окуповані території
Читайте також:
Україна Євросоюз
12 вересня, 2023 вiвторок
Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання
карта Донецьк Горлівка 11.09
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
окупанти
12 вересня, 2023 вiвторок
Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон, - ексзаступник мера
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:44
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 2 людей
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
10:14
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
10:09
хасиди Умань
До Умані вже приїхали 11 тис. хасидів
10:07
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував 28 китайських літаків у своїй зоні ППО
10:07
OPINION
Сергій Громенко
Колапс російської економіки невідворотній
10:01
Огляд
міжнародний огляд
Одна з найбільших атак України на окупантів в Криму, РФ перевищила довоєнний рівень виробцнивтва зброї. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
09:58
Одещина
Армія РФ протягом доби гатила по 9 областях України: 3 загиблих, 15 поранених
09:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: гривня знову послабшала щодо долара та євро
09:42
шахтарі
Окупанти на Луганщині визнали "нерентабельними" майже 100 шахт, - ОВА
09:19
зерно, зернова угода
У Болгарії планують скасувати заборону на імпорт зерна з України
09:13
Ілон Маск
Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти РФ
09:11
окупанти
Британська розвідка з'ясувала, на яку ділянку фронту РФ перекидає нові підрозділи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV