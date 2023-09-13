У розмові з російськими ЗМІ минулої неділі (10 вересня) ісландець Конрад Магнуссон похвалив російські сили, які, за його словами, забезпечили захист людям, які брали участь у російських "виборах" на окупованих частинах Херсонської області України.

Захоплений хоробрістю "виборців", Магнуссон додав, що в його рідному регіоні в Ісландії було небезпечно йти на вибори, тому що не було ні поліції, ні належної охорони.

В Ісландії? Небезпечно? Іти на вибори? Дозвольте мені погуглити це для вас: 15-й рік поспіль Ісландія є найбезпечнішою країною на планеті, згідно з Global Peace Index.

Але, можливо, ми говоримо про якусь іншу планету.

Зважте на це: у російському світі кремлівські ЗМІ пристрасно цитували компліменти Магнуссона щодо російських "виборів" і називали його "міжнародним спостерігачем", "експертом з питань виборів" і "публічним діячем", який чітко бачить, що "вибори" в окупованій Україні були нібито вільними, демократичними та чесними.

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Однак у нашому світі ЄС вважає організовані Росією "регіональні та місцеві вибори" на окупованих українських територіях незаконними та нелегітимними.

На нашій планеті Магнуссона знають не як "експерта з виборів", а як операційного директора Reykjavík Pest Control, винищувача щурів і чайок. Чи через шкідників небезпечно йти на вибори в Ісландії?

Росія окупувала значні частини Херсонської області України, включаючи її столицю, місто Херсон, на самому початку свого повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Росія влаштувала фіктивні референдуми на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України та формально анексувала їх 30 вересня 2022 року, але в листопаді того ж року українська армія звільнила місто Херсон від російських окупаційних військ.

Як задокументувала берлінська Європейська платформа за демократичні вибори, у вересні 2022 року Росія привезла в якості "міжнародних спостерігачів" кілька десятків іноземців, які були готові похвалити будь-який організований Кремлем "плебісцит" на окупованих українських територіях.

Слідуючи давній традиції організації фіктивних моніторингових місій, Кремль знову спробував легітимізувати анексію українських територій за допомогою іноземців.

У психологічному аспекті Кремль публічно ненавидів Захід, але він також хотів, щоб його внутрішня аудиторія думала, що на Заході багато людей схвалюють дії Росії.

І, звісно, ​​завжди корисно встановлювати та підтримувати контакти із західними громадянами, які вразливі до кремлівської дезінформації та пропаганди — російські довгострокові стратегії вербування ніколи не зникали.

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Але оскільки Росія ставала все більш токсичною на міжнародній арені, їй все менше вдавалося знаходити іноземців, які були б готові грати в ігри Кремля.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Москва могла навіть покластися на членів Європейського парламенту та відвезти їх, наприклад, до анексованого Росією Криму, щоб надати "російському статусу" Криму вигляд міжнародної легітимності. Але жорстокість вторгнення 2022 року та санкційні заходи ЄС зупинили це.

І прибуття ісландського фахівця зі знищення шкідників у контрольовані Росією частини Херсонської області України як нібито компетентного міжнародного експерта з питань виборів є символом міжнародної ізоляції та відчаю Росії.

Звичайно, Магнуссон був не єдиним спостерігачем. Кремль направив близько чотирьох груп із близько десяти "міжнародних експертів" у частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Можна виділити три окремі групи "міжнародних спостерігачів" Кремля, які вирушили на "нові території".

Перша, до якої належить ісландський дезінсектор, здається, складається здебільшого з випадкових іноземців, які, ймовірно, не мають справжнього розуміння про те, що відбувається між Росією та Україною.

Друга когорта, навпаки, є явно ідеологічною, що робить їхню участь у російських "виборах" політичним актом.

"Експерти" в цій групі включають Вятта Ріда, керуючого редактора американського ультралівого веб-сайту теорії змови The Grayzone, Мануеля Піреша да Роша, регіонального політика від Комуністичної партії Португалії, та Андре Шанклу, французького ультраправого активіста, який проживає в Росії.

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Третя когорта – це мережа іноземних громадян, яка з самого початку була створена нині неіснуючою Асоціацією вільних досліджень та міжнародного співробітництва (AFRIC), російською підставною організацією в Африці, створеною однією зі структур нині покійного Євгена Пригожина для просування його бізнес-інтересів, а також цілей російської зовнішньої політики.

Серед відомих представників колишньої мережі AFRIC, залучених до "виборів" цього року, були Пурніма Ананд (Індія), Фолькер Чапке (Німеччина) та Наталі Ямб (Швейцарія).

Напередодні російських "виборів" в окупованій Україні держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував їх як "не що інше, як пропагандистські вправи", і нагадав "будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі в.о. як так званих "міжнародних спостерігачів", що на них можуть бути застосовані санкції та візові обмеження".

Цікаво, чи виправдають США свою жорстку розмову і яких дій з боку ЄС ми можемо очікувати.

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Про автора. Антон Шеховцов, директор Центру демократичної доброчесності у Відні та автор трьох книг: "Нові праві радикальні партії в європейських демократіях" (2011), "Росія та західні ультраправі: танго нуар" (2017) та "Російська політична війна" 2023)

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