Як віртуальна реальність допомагає продавати нерухомість

Те ж саме відбулося і в магазинах ігрової і побутової техніки: так, поряд з ігровими ноутбуками або ПК, ігровими консолями і смартфонами, на полицях цих магазинів красуються білі окуляри незвичайної форми. Їх особливість полягає в тому, що одягаючи їх, людина занурюється в абсолютно нову, віртуальну реальність. До того ж, всі подібні окуляри містять високоякісні акустичні системи, що дозволяють створювати звуковий супровід атмосфери віртуальної реальності і, тим самим, повністю виводити людину з реального світу.Віртуальна реальність вже давно широко використовується в секторі розваг, наприклад, у відеоіграх. Гонки в віртуальній реальності? Без проблем - у грі Need for Speed - No Limits VR ви можете відчути себе справжнім гонщиком. Dance central VR навчить вас танцювати, а хочете опинитися в одному з казино Макао - PokerStars VR виконає вашу мрію.До того ж, окуляри віртуальної реальності завжди можна доповнити іншими ігровими атрибутами, на зразок спеціальних приладів-датчиків, які будуть фіксувати рух ваших рук і ніг і відображати їх в грі. Тому, спектр ігор, які підтримуються окулярами віртуальної реальності дійсно широкий і не закінчується лише на перерахованих вище гонках, танцях та інтелектуальних іграх: так, завжди можна відчути себе в ролі пілота в грі VR Real Airplane Flying, боксером в The Thrill of the Fight, лижником в Fancy Skiing VR, хірургом в Surgeon Simulator: Experience Reality або навіть виявитися в ролі головного героя культових ігор на зразок Fruit Ninja або Minecraft.Однак, останнім часом, використання окулярів віртуальної реальності вийшло за межі ігрової індустрії . Наприклад, широке застосування даного апарату знайшли в сфері освіти - багато сучасних університетів впроваджують технологію віртуальної реальності для того, щоб студенти могли самостійно відчути себе в робочих умовах і побачити те, чого не можна побачити в самому навчальному закладі.Крім того, деякі люди купують окуляри віртуальної реальності для подорожей. Як би дивно це не звучало, але при з їх допомогою можна опинитися мало не в будь-якій точці планети і насолодитися видами цього місця.Ще однією сферою діяльності, в якій активно стали застосовуватися нові технології стала сфера нерухомості. Говорячи конкретніше, застосування їх полягає і в процесах продажу нерухомості, і в процесах її створення. Наприклад, тепер інженери, використовуючи окуляри віртуальної реальності абсолютно спокійно можуть бачити результати своїх креслень і планувань, а також оцінювати території всередині житлових будинків і приймати відповідні рішення щодо зміни проектів будинків в реальному житті. Однак, куди більш часто технології віртуальної реальності використовують не інженери або компанії-забудовники, а ріелтори. Таким чином, клієнти ріелторських компаній можуть оцінити або вже побудовану, але що знаходиться на великій відстані квартиру, або проект квартири, який лише планується створити. Одягнувши окуляри, потенційний покупець зможе буквально увійти і самостійно ходити по цій квартирі і, тим самим, самостійно оцінити інтер'єр, розміри або наявність світла в даній квартирі.Деякі ріелтори, до того ж, самостійно створюють особисті додатки, які дозволяють клієнту не просто перебувати в готовій квартирі, але і персонально пробувати всіляко змінювати її ключові елементи, на кшталт підлоги, стелі, кольору стін або шпалер, матеріалів, вікон, інших елементів інтер'єру або навіть всього планування квартири.Доповнена реальність також пропонує прекрасні унікальні можливості для різних рівнів галузі нерухомості. Ріелтори вважають, що віртуальна реальність являє собою велику цінність як на ранніх етапах поточного будівельного проекту, так і під час остаточного продажу нерухомості і маркетингових інструментів при продажу конкретної власності.Таким чином, технології віртуальної реальності мають величезну кількість переваг як для покупців, так і для самих ріелторів. Серед основних зручностей, які надає дана технологія, крім оцінки та самостійної зміни квартири в віртуальному світі, і клієнт, і ріелтор економлять багато часу за рахунок відсутності необхідності подорожувати від одного житлового комплексу до іншого.Разом з тим, практика об'їзду клієнтами квартир зазвичай передбачає поспіх, через який дуже часто клієнти не в змозі нормально і об'єктивно оцінити розглянутий варіант. Завдяки ж даній технології, клієнт спочатку буде усвідомлювати те, що часу у нього більше і тому зможе довше зупинитися в будь-яких кімнатах.Таким чином, новітні технології віртуальної реальності сьогодні все більше і більше заполоняють ринок нерухомості, привносячи цікаві нововведення, які кардинально поліпшують весь процес придбання нерухомості як для ріелтора, так і для клієнта.