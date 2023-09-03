Як збільшити свою продуктивність, покращити пам'ять і здатність вирішувати проблеми з допомогою денного сну: результати дослідження

Про це йдеться в дослідженні опублікованому часописом The Conversation.

Стівен Бендер професор Техаського університету A&M розповідає, чому короткий сон, тобто сон удень, який триває від 20 до 30 хвилин, може бути корисним.

Переваги денного сну

Денний сон підвищує продуктивність та креативність. Деякі компанії навіть спробували використати це, запровадивши кімнати для сну на робочому місці, оскільки денний сон стимулює креативне мислення.

Мозок використовує сон для обробки інформації, отриманої протягом дня, що покращує здатність розв'язувати проблеми.

Дослідження показало, що люди, які дрімали вдень, були менш розчарованими та імпульсивними, таким чином досягали зосередженості та ефективності під час виконання робочих завдань.

Денний сон допоможе покращити здатність вивчати нові рухові навички, такі як розмахування ключкою для гольфу або гра на музичному інструменті, тому що ці навички накопичуються та закріплюються в мозку під час сну.

Одне дослідження показало, що сон тривалістю приблизно 20 хвилин покращив загальний настрій учасників, отже денний сон знижує стрес. Але більш тривала дрімота, яка триває понад 30 хвилин, зазвичай не дає відчуття оновлення та відпочинку.

Зниження ризику серцево-судинних захворювань теж є перевагою денного сну. Якщо ми не спимо достатню кількість часу, у нашому тілі накопичуються хімічні речовини.

Дослідження показує, що регулярний денний сон допоможе знизити кількість цих хімічних речовин, що призведе до нормалізації артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Денний сон може мати недоліки

Побічним ефектом денного сну, який триває понад 30 хвилин, є інерція сну – млявість і дезорієнтація, які іноді відчувають люди після пробудження від тривалого сну.

Як правило, чим довше сон, тим більша інерція сну. Це може погіршити когнітивні функції від кількох хвилин до пів години. Але зазвичай ці ефекти можна мінімізувати, вживаючи кофеїн безпосередньо після сну.

Важливо, що кофеїн не є заміною для сну, він тимчасово блокує дію хімічної речовини, відомої як аденозин, яка викликає відчуття сонливості, коли організм цього потребує.

Якщо ви залежите від кофеїну, щоб не спати та підтримувати бадьорість, це може свідчити про наявність такого розладу сну, як безсоння або апное уві сні, коли людина тимчасово припиняє дихати під час сну.

Довгий або пізній післяобідній сон може заважати нічному сну, призводячи до труднощів із засипанням. Це порушення регулярного циклу сну може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

До того ж, для людей віком старше 60 років тривалий сон (понад 30 хвилин) може збільшити ризик серцево-судинних проблем.

Вчені виявили, що люди похилого віку, які вдень сплять більше однієї години, мають більшу ймовірність підвищення артеріального тиску, високого рівня цукру в крові, надлишку жиру навколо талії та аномального рівня холестерину.

Літні люди, як правило, дрімають частіше, частково через те, що нічний сон у них порушений. Це може бути пов’язано з посиленням болю чи іншими факторами здоров’я, які заважають сну.

Максимізувати переваги та зменшити ризики