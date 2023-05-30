Олеся Ісаюк

Як збуваються пророцтва: випадок кримських татар
Минулого тижня наші рупори пропаганди, не шкодуючи голосових зв'язок, розповідали про дивовижні подвиги російських "легіонерів" на Брянщині. Про небезпеки такого підходу поміркуємо на прикладі вимог створити масові "етнічні" підрозділи в ЗСУ з киримли
Нещодавні мережеві дискусії навколо кримських татар і теми автономії Криму винесли на поверхню одну прецікаву претензію до кримтатар з боку щонайменше частини української громадськості. Якщо сформулювати коротко, то, найімовірніше, вийде запитання: "А де кримськотатарський батальйон?".
Що ж, він існує – йдеться про батальйон "Крим". Крім того, чимало киримли захищають Україну у лавах ЗСУ. Якщо комусь погано все це видно, то раджу зайнятися цікавою арифметикою – пригадати, що киримли в Україні загалом близько трьохсот тисяч, і порахувати, скільки становитиме один відсоток від цієї кількості. Цей відсоток – це умовна "армія мирного часу". Гаразд, час війни, збільшуємо цю кількість нехай і вдесятеро. І отримуємо... тридцять тисяч. Після порівняння цієї чисельності з чисельністю ЗСУ стане зрозуміло, що претензії на підставі особистого досвіду в стилі, "а я от жодного з них у ЗСУ не бачив" – нерелевантні. Що доводиться математично.
Мають рацію ті кримтатарські активісти, які застерігають, що безкінечними чіплялками у питанні окремих підрозділів киримли українське громадянство може спровокувати самозбувне пророцтво щодо кримськотатарського сепаратизму.
Але це – тільки частина справи, вершина айсберга. Основне, як і в справжнього айсберга, сховане під водою. Знання про суть цього "під водою" провокує бажання бахнути декого з земляків по голові підручником української історії ХХ століття. Але я обмежуся констатацією того факту, що абсолютно праві ті кримтатарські активісти, які застерігають, що безкінечними чіплялками, зокрема, у питанні окремого батальйону, українське громадянство цілком може влаштувати собі самозбувне пророцтво щодо кримськотатарського сепаратизму. І це зрозуміло кожному, хто уважно вчитувався в суть тактики українського ж таки визвольного руху. Власне, цей текст я пишу, аби показати, як українці таки можуть накликати собі на голову додаткову проблему на рівному місці.
Не відкрию Америки, якщо стверджу, що коли наші земляки звинувачують когось у "неправильних" контактах з ворогом, то мають на увазі ідеал козацтва, вояків армії УНР та УПА у тій частині, де йшлося власне про відчайдушну вперту боротьбу до кінця. Але є одна деталь – в обох ітераціях українського визвольного руху була своєрідна передмова у вигляді окремих українських легіонів у складі інших армій. Саме у тих поколіннях, до чийого досвіду ми апелюємо у своїх вимогах героїзму від усіх навколо.
Українці створювали автономні військові структури УСС не для демонстрації лояльності "найяснішому цісареві", а для боротьби за Україну проти Російської імперії, і після краху Австро-Угорщини вони стали кістяком нової збройної сили.
Така тактика має окрему назву – "легіонова політика". Особисто маю враження, що усі ті, хто вимагає від кримських татар окремого легіону, здається, вкрай погано собі уявляють, що таке "легіонова політика". І вже зовсім не уявляють, для чого створювали свої легіони наші діди і прадіди. Легіон Українських Січових стрільців у серпні 1914 року створювали не стільки для демонстрації лояльності "найяснішому цісареві", скільки для боротьби за Україну проти Російської імперії. Класичний варіант "Червоної калини", яка тепер лунає "з кожної праски " – саме про це: "Марширують наші добровольці / У кривавий тан / Визволяти братів-українців / З московських кайдан".
Приблизно у 1916 році вичерпалися рештки лоялізму супроти "бабці Австрії", а з 1917 року вже було очевидно, що "усуси" є потенційним зародком української армії на випадок розвалу "своєї" імперії, кризу в якій було аж надто добре видно. Що й реалізувалося в листопаді 1918 року.
Інший приклад українського "легіонізму" – Дружини Українських Націоналістів, вони ж "Нахтігаль" і "Роланд". ОУН (б) пішла на їхню організацію з простої причини – нестачі власних кваліфікованих військових кадрів у розпал великої війни. Розрахунок виправдав себе тією мірою, на яку можна було в тій ситуації сподіватися, – "Нахтігаль" забезпечив проголошення Акту відновлення Української Держави, тобто, правної спадкоємності української державності, а пізніше його бійці стали живим кістяком командування УПА і "тримали фронт" ще десять років після закінчення Другої Світової.
Як свідчить досвід національних підрозділів у складі "не своїх" національно армій, від Юзефа Пілсудського до Боґйока Аун Сана, наявність власної національної збройної сили сильно стимулює посилення уже реальних сепаратистьких настроїв.
Як свідчить досвід УСС і "Нахтігалю", та й інших національних підрозділів у складі "не своїх" національно армій, від творця незалежної Польщі та її армії Юзефа Пілсудського до творця незалежної Бірми та її армії Боґйока Аун Сана, – наявність власної національної збройної сили сильно стимулює посилення уже реальних сепаратистьких настроїв, якими так люблять лякати противники кримськотатарської національно-культурної автономії. А якщо їх нема – то різко зростає ризик, що раніше чи пізніше хтось запитає: а воно нам треба, постійно тягти кота за хвіст у столиці, коли можна зі зброєю в руках на місцях усе зробити методом доконаного факту?
Легіонізм часто супроводжувався показною лояльністю на грані лестощів. Націоналістам абсолютно не кривило руки і роти вихваляти попід небеса у 1940–1941 роках німців, а після Другої Світової війни – західних союзників. Досить порівняти, до прикладу, злощасний третій пункт Акту відновлення Української держави, де йдеться про союз у Німеччиною і вступ до "Акту 30 червня 1941 року", де США та Англію іменують "найбільшими майстрами державного будівництва". Що одне, що друге, з точки зору моралі – безсоромне підлещування чистої води.
Може варто увімкнути здоровий глузд і не творити собі небезпечних граблів у вигляді етнічних збройних формувань на теренах воюючої України?
І дуже значною частиною відповіді на запитання "навіщо ці всі церемонії", було – "аби за допомогою сильного ситуативного союзника створити кістяк власної армії". Інституційним виразом цього "кістяка" мав бути окремий національний батальйон або ж -у випадку власної підпільної армії – матеріальна і фахова допомога цій самій армії.
Зрештою, у мене питання – нам справді треба наступити на ці пречудові граблі? Це точно те, чого бракує в українсько-кримськотатарських відносинах? Маю дуже поважні сумніви. Надто, що війна все сильно спрощує і пришвидшує. Чи таки краще включити здоровий глузд? Тим більше, що ми свого часу самі вчилися на прикладі народу, який, здобувши державу, ніяк не хотів давати нам автономії. Так, я про міжвоєнну Польщу.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку: Олеся Ісаюк – історик, докторка гуманітарних наук, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького", дослідниця нацистських і совєтських репресій у XX столітті.
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