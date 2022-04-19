Якби ми отримали доступ до тієї зброї, яку потребуємо, яка є в наших партнерів, ми б вже виграли цю війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ми б вже перемогли, коли б наші партнери надали всю ту зброю, яку потребують ЗСУ і яка співставна зі зброєю, яку використовує РФ, адже наші військові мають перевагу у тактиці та мудрості
Про це сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Зараз на території України та у прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже все і майже всіх, що здатне з нами воювати. Тому що у протистоянні у цій обороні ми в очах всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою або третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші збройні сили, те як сміливо захищається весь наш народ, демонструючи, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище російської. Як би ми отримали доступ до всієї тією зброї, яку потребуємо, яка є в наших паркетів і яка співставна зі зброєю, яку використовує РФ, ми б вже завершили цю війну, повернули б мир, звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та мудрості цілком очевидна", - розповів Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що після тих звірств, які армія РФ зробила в Україні і які весь світ побачив, російську державу на віки ототожнюватимуть з джерелом абсолютного зла
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