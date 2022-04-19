Зеленський: "Армія РФ назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварська й нелюдська"
Президент України Володимир Зеленський вважає, що після тих звірств, які армія РФ зробила в Україні і які весь світ побачив, російську державу на віки ототожнюватимуть з джерелом абсолютного зла
Про це сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєнь, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла", - розповів Зеленський.
- Президент України заявив, що санкції проти РФ призводять до того, що вона не може відновлювати озброєння
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