Якби не ЗСУ, то ані міжнародні санкції, ані військова допомога не зупинили б Путіна, - Порошенко

Таку думку політик висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми змогли забезпечити національну єдність в перші два місяці війни. Оскільки ті, хто раніше був великими балакунами просто злякались. І інколи це дуже добре працює. Я неодноразово про це говорив, мені дуже імпонує той факт, що ми зустрілись з президентом Зеленським 24 лютого. Мені було дуже важливо, що ми зустрілись, потиснули руки і сказали, що починаємо все з білого листа. Зараз в нас є один ворог - Володимир Путін. Ми не маємо питань один до одного. Така була ситуація. Потім деякі люди повернулись з "польських котлів" та карпатських лісів, де вони "напружено" вели війну, і вирішили, що потрібно дестабілізувати ситуацію в країні", - розповів Порошенко.

Порошенко додав, що єдність українців на початку війни здивувала весь світ та змогла зупинити ворога.

"Українці змогли здивувати весь світ своєю єдністю в протистоянні російській агресії. Ми змогли здивувати не тільки світ, а й Путіна. Путін сподівався на те, що Україна розколеться зсередини, але ми не дали йому жодного шансу. І разом із ЗСУ, міць яких Путін, світ та НАТО просто недооцінили, змогли зупинити ворога. Я пишаюся тим, що я долучений до створення ЗСУ з 2014 року. Якби не ЗСУ, то ніяка світова солідарність, фінансова допомога та інші фактори не змогли б зупинити Путіна. ЗСУ змогли зупинити російську армію під Києвом, Черніговом, Сумами та Полтавою і не дати піти далі російським окупантам", - додав Порошенко

27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили з країни прикордонники. Він мав їхати на засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради, відомий шведський економіст Андерс Аслунд закликав українську владу припинити блокування участі Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО

30 травня п‘ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом



Петро Порошенко візьме участь у Парламентській асамблеї НАТО. 30 травня йому вдалось виїхати за кордон