Остудити запал - як вибрати холодильник у 2021

Класифікувати холодильну техніку можна за різними параметрами. Серед них:

габаритні розміри;

система розморожування;

клас споживання електроенергії;

тип установки;

управління;

дизайн;

виробник.

Основні габарити холодильників

Рекомендуємо купувати новий холодильник, заздалегідь визначившись з його розмірами й місцем установки. Від габаритів конструкції безпосередньо залежатиме її місткість, функціональність, зручність використання. Можна придбати одно-, дво-, трикамерну модель або Side-by-Side. Загальний обсяг приладу може становити від 209 до 366 л. Залежно від умов майбутньої експлуатації можна підібрати варіанти з різними пропорціями відділень. Морозильна камера може бути розташована зверху, знизу або збоку.

Як віддати перевагу типу розморожування

У нас можна холодильник купити крапельний або з такими самими популярними варіантами розморожування:

Low Frost

FrostNo

Інновація Low Frost торкнулася виключно морозильного відсіку. Її суть полягає в розташуванні по периметру внутрішніх стінок випарників. Завдяки такому нововведенню забезпечується однакова температура і вологість в будь-якій частині камери. Лід наростає тонким шаром і дуже повільно, що значно спрощує розмороження. Системи No Frost передбачають розміщення випарника зверху морозильної камери або на задній стінці. Іній не утворюється ні на стінках, ні на продуктах. Рівномірний розподіл повітряних мас забезпечується завдяки роботі вентилятора, який функціонує по черзі з нагрівачем. Компресор в таких агрегатах може бути як стандартним, так і інверторним.

Класи енергоспоживання

Витрати електроенергії будуть залежати від рівня його енергоспоживання. Важливість такого параметра обумовлена тим, що холодильники змушені працювати безперервно день за днем, рік за роком. Всього існує 7 категорій такої класифікації від А до G, згідно з латинським алфавітом, від самого економічного до самого витратного. Найбільший попит має енергоефективна техніка класів: А + (42%), А ++ (30%), А +++ (22%). Хоча процентна різниця на перший погляд здається незначною, в кіловатах власник техніки отримує хорошу економію.

Варіанти установки

Сучасні побутові конструкції можна легко інтегрувати практично в будь-які кухонні інтер'єри. Можна легко підібрати як вбудовані, так і окремо стоячі варіанти. Будь-яких технічних відмінностей між подібними агрегатами практично немає, орієнтуватися рекомендується виключно на зручність використання й естетичні побажання. Щоб правильно вибрати надійний агрегат, варто розглянути різні пристрої від перевірених виробників на нашому сайті - viyar.ua. У нас завжди можна розраховувати на високу якість продукції, гарантійний ремонт, доступні ціни!