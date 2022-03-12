Якщо є підозра, що сина-строковика відправили в Україну – дійте, - Зеленський російським матерям

Про це у вечірньому зведенні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.

"Хочу ще раз сказати всім російським матерям. Особливо - матерям строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови. Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть надіслати воювати проти України, дійте негайно", - заявив глава держави.

Володимир Зеленський попередив, що на російських солдатів в Україні не чекає нічого хорошого:

"Не віддавайте свого сина на смерть чи полон. Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни. І не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться."

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