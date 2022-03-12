Якщо є підозра, що сина-строковика відправили в Україну – дійте, - Зеленський російським матерям
Президент Володимир Зеленський закликав матерів російських солдатів боротися за те, щоб їх не відправляли на війну в Україну.
Про це у вечірньому зведенні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.
"Хочу ще раз сказати всім російським матерям. Особливо - матерям строковиків. Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови. Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть надіслати воювати проти України, дійте негайно", - заявив глава держави.
Володимир Зеленський попередив, що на російських солдатів в Україні не чекає нічого хорошого:
"Не віддавайте свого сина на смерть чи полон. Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни. І не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться."
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе