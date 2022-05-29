Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Спочатку говорили, що РСЗВ передавати Україні це небезпечно, що Росія це буде вважати ескалацією. Але зараз передають "Himars" разом з реактивним снарядом. Нещодавно пройшла інформація про те, що Україна та США неформально домовляються про те, як буде застосовуватися зброя США по території РФ. Вони нас не обмежують у застосуванні цієї зброї. Але попереджають, щоб ця зброя була застосована адекватно. Також потрібна розвідка й таку розвідку можуть надати розвідувальні комплекси, які теж є у США", - нагадав Чумак.

Також генерал-майор запасу зауважив, що легітимні військові цілі - це аеродроми, нафтобази, бази з пальним противника. Це колони, які висуваються перед бойовими порядками.

"Це позиційні райони ракетних комплексів "Іскандер". Це Кримський міст, через який йде величезна кількість озброєння на Херсонський та Запорізький напрямки. Це абсолютно легітимні цілі. Ми не застосовуємо будь-яку зброю по цивільних об‘єктах. Чому ми на себе повинні брати незрозуміле зобов‘язання про недоторкану територію Росії, яка межує з нашим кордоном? Ні, так не може бути. Вони пішли на нас війною й хочуть, щоб ми дійшли до кордону й сказали стоп! Що наші кулі не полетять? Полетять. По аеродромах, по базах, по арсеналах. І це може бути не тільки "Himars". Це може бути "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Нам потрібно дістатися дистанції, з якої ми можемо вражати військові цілі на території РФ. Якщо у нас буде "Гарпун", який стоятиме під Миколаєвом - тоді Севастопольська бухта це ціль, яку можна вражати", - вважає Чумак.

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