Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Якщо правда те, що пишуть, що Путін займається керівництвом "операції" на батальйонно-тактичному рівні, це означає, що перемога України вже ось-ось, десь недалеко. Коли верховний головнокомандувач займається тим, куди пересувається батальйонно-тактична група, це означає, що управління в російській армії немає. Якщо це правда, то це означає деградацію Російської Федерації на найвищому рівні", - зазначив Огризко.

Ексміністр додав, що нам пощастило, що рішення в російській армії ухвалюються так довго.

"У випадку, коли Путін особисто ухвалює рішення на рівні БТГ, це означає, що всі підлеглі не зроблять кроку ні ліворуч, ні праворуч, поки не отримають команду. А ця команда йде так довго, що поки надходить до виконавців, їх уже немає на цьому світі. Так що, все йде дуже добре. Давайте не будемо шукати здоровий глузд у тому, що відбувається, і подякуємо долі, що ми маємо справу з такими, вибачте на слові, дебілами", - зауважив Володимир Огризко.

The Times повідомляє, що військові невдачі РФ в Україні можуть бути пов'язані з тим, що російський диктатор Володимир Путін особисто виконує функції притаманні рівню полковника та керує діями військових на нижчому рівні.

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